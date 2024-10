Kownacki z efektownym golem. Dwie czerwone kartki w meczu [WIDEO]

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Kownacki z drugim golem w sezonie ligowym

Fortuna Düsseldorf po dziewięciu meczach prowadzi w stawce 2. Bundesligi. Ekipa Flingeraner w sobotnie popołudnie zmierzyła się z drużyną SSV Jahn Regensburg i dorzuciła do swojego dorobku trzy oczka. Swój udział w pewnym zwycięstwie gości miał Dawid Kownacki, który trafił do siatki w 81 minucie rywalizacji na Jahnstadion Regensburg.

27-latek uciekł obrońcom w polu karnym, co zauważył Myron van Brederode. Holender posłał górną i niezwykle wymagającą piłkę do polskiego napastnika. Kownacki przyjął futbolówkę klatką piersiową i strzałem z półwoleja nie dał szans Felixowi Gebhardtowi. Golkiper gospodarzy jeszcze dwukrotnie sięgał do bramki. W 44. minucie pokonał go Tim Oberdorf, a w 89. minucie Vincent Vermeij nie dał mu szans uderzeniem z rzutu karnego.

Zespół z Ratyzbony kończył mecz w… dziewiątkę. W 83. minucie Leopold Wurm obejrzał drugą żółtą kartkę i musiał udać się do szatni, natomiast w 88. minucie Bryan Hein został ukarany przez arbitra bezpośrednią czerwoną kartką. SSV Jahn Regensburg ma na koncie cztery punkty i zajmuje ostatnią lokatę w tabeli.