Kompromitacja Borussii Dortmund i stanowcza reakcja nowego trenera

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Nuri Sahin

Sahin jest zupełnym przeciwieństwem Terzicia

Borussia Dortmund wybrała się na obóz przedsezonowy do Tajlandii. W meczu towarzyskim z zespołem Pathum United przegrała aż 0:4 prezentując katastrofalny styl. Po spotkaniu nowy trener, Nuri Sahin, nie krył swojego rozczarowania i wściekłości. – Nie mogę teraz powiedzieć, że wszystko jest w porządku, tylko dlatego, że zawodnicy są zmęczeni. Popełnianie podstawowych błędów nie ma nic wspólnego z ciężkimi nogami. Kto nie wykonuje podstaw, nie będzie grał – to proste – przyznał. Jego bezpośrednia krytyka jest wyraźnym kontrastem do stylu jego poprzednika, Edina Terzica.

Poprzedni trener Borussii Dortmund, miał tendencję do wyrażania krytyki w zaciszu swojego gabinetu trenerskiego, co często przekładało się na standardowe i wyważone wypowiedzi publiczne. – Wiecie, że to jest miejsce na pochwały – powtarzał często na konferencjach prasowych. Terzić był także często krytykowany za zbyt łagodne podejście do swoich zawodników.

Nuri Sahin, z kolei, jest bardziej bezpośredni i transparentny w swoich wypowiedziach. Nie boi się krytykować poszczególnych zawodników publicznie, co widać po jego ostrych słowach po meczu w Tajlandii. Dyrektor sportowy Sebastian Kehl również zauważył, że Sahin jest bardzo wyrazisty przed drużyną i daje jasne instrukcje. To podejście jest bardziej przejrzyste i odważniejsze, co ma na celu zmotywowanie zawodników do większego wysiłku.

