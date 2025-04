Transferowa wojna o gwiazdę Ligue 1. Chce go Bayern, Liverpool, Man Utd i PSG

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Rayan Cherki

Rayan Cherki na celowniku gigantów – Lyon musi sprzedawać, cena zaskakuje

Rayan Cherki wzbudza ogromne emocje na europejskim rynku transferowym. Po latach wzlotów i upadków, młody Francuz w końcu udowodnił, że potrafi grać na najwyższym poziomie. W barwach Olympique Lyon rozgrywa najlepszy sezon w karierze, notując 12 goli i 18 asyst we wszystkich rozgrywkach.

Według „Daily Mail”, Cherki może odejść z Lyonu już tego lata za zaledwie 29 milionów euro – kwotę ustaloną na mocy ustnej umowy z klubem. Ta informacja uruchomiła lawinę zainteresowania. Bayern Monachium, Paris Saint-Germain, Manchester United i Liverpool to tylko niektóre z klubów gotowych sięgnąć po ofensywnego pomocnika.

Problemy finansowe Lyonu zmuszają klub do sprzedaży największych gwiazd. Choć Cherki ma kontrakt ważny do 2026 roku, jego odejście wydaje się przesądzone. Klub walczy nie tylko o miejsce w europejskich pucharach, ale też o uniknięcie sankcji administracyjnych i spadku do Ligue 2, co jeszcze bardziej zwiększa presję na sprzedaż.

Cherki przez lata uchodził za wielki talent, ale brak regularności, defensywnego zaangażowania i dojrzałości hamował jego rozwój. Teraz wszystko się zmieniło. 21-latek gra dojrzale, z większym zaangażowaniem i determinacją, a jego wpływ na grę zespołu jest niepodważalny.

Czy zdecyduje się na Premier League, czy może wybierze inny kierunek – to pytanie, które zadaje sobie dziś wielu fanów futbolu. Jedno jest pewne: Cherki ma przed sobą lato pełne ofert i decyzji, które mogą ukształtować jego dalszą karierę.