Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Werderu Brema

Jeden sezon na zapleczu elity spędził Werder. Klub z Bremy w ostatnim meczu sezonu 2021/2022 zapewnił sobie awans do Bundesligi.

Czterokrotny mistrz Niemiec, czyli Werder, w sezonie 2022/2023 zagra w Bundeslidze

Bremeńczycy wracają do elity po roku przerwy

Awans wywalczyli w ostatniej kolejce

Werder wytrzymał presję

Dla kibiców niemieckiego klubu ten weekend jest wyjątkowy. W sobotę odbyła się multiliga w Bundeslidze. Dzień później koniec sezonu zaplanowano na zapleczu niemieckiej elity. Wszystkie spotkania rozgrywano o tej samej porze, co tylko potęgowało emocje. Tych było sporo.

Pewne powrotu do Bundesligi było Schalke, które opuściło ją rok wcześniej. Takiego samego scenariusza dla siebie pragnął Werder. Zespół ten spadł z ligi w tej samej kampanii co ekipa z Gelsenkirchen. Bremeńczycy do świętowania bezpośredniego awansu potrzebowali punktu w konfrontacji z Regensburgiem, który znajdował się tuż nad strefą spadkową.

Mecz rozgrywany na Weserstadion dość niespodziewanie był bardzo wyrównany. Korzystny wynik miał jednak Werder, który objął prowadzenie po dziesięciu minutach gry. Po przerwie trafił jeszcze Marvin Ducksch i gospodarze mieli powody do hucznego świętowania niedzielnego triumfu.

Znamy już prawie wszystkich uczestników Bundesligi w przyszłym sezonie. Nie wiadomo, czy w niemieckiej elicie grać będzie Hertha. Berlińczycy ligowego bytu będą bronić w barażu. Miejsce klubu ze stolicy Niemiec pragnie zająć HSV, trzeci zespół tego sezonu na zapleczu Bundesligi. Ekipa z Hamburgu opuściła najwyższym poziom rozgrywkowy w 2018 roku i od tego momentu nie zdołała awansować.

