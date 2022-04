Pressfocus Na zdjęciu: Felix Magath

W tym sezonie nie jest łatwo być kibicem Herthy Berlin. Zespół znajduje się w strefie spadkowej, a na domiar złego przegrał wyraźnie ostatnie derby z Unionem. To przelało czarę goryczy wśród kibiców zgromadzonych na stadionie. Ci po meczu wzywali zawodników Herthy do oddania koszulek.

Mecz z Unionem był dla Herthy 7 porażką w 8 meczu ligowym

Klub znajduje się w strefie spadkowej

Wściekli po derbach byli kibice, którzy kazali oddać piłkarzom koszulki

Podwójne upokorzenie piłkarzy Herthy w derbach

Dwukrotny mistrz Niemiec w tym sezonie zawodzi. Działacze Herhty podejmują w większości złe decyzje. Nietrafione transfery, ciągłe zmiany trenerów, brak rezultatów. To wszystko powoli ściąga zespół z Berlina do II ligi. Po ostatniej porażce ligowej w derbach z Unionem Berlin, kibice zgromadzeni na Olympiastadion byli wściekli. Gdy arbiter zagwizdał po raz ostatni wzywali piłkarzy Herthy do oddania koszulek, których ich zdaniem nie są godni nosić.

– Nie wiem dokładnie, o co chodziło, ale chciałem uniknąć koszulki. Kibice domagali się, żebyśmy położyli koszulki pod trybuną. Wolałbym nie mówić o tym, o czym rozmawialiśmy z fanami – powiedział kapitan Herthy, Maximilian Mittelstaedt.

Dziennikarze o incydent zapytali także Marcela Lotkę, który wobec kontuzji pozostałych bramkarzy gra obecnie w wyjściowym składzie.

Marcel Lotka powiedział właśnie w wywiadzie, że Maximilian Mittelstädt został "poproszony" przez kibiców by wszyscy piłkarze Herthy zdjęli koszulki i położyli je pod trybuną. https://t.co/NnqA1lN8WA pic.twitter.com/04ivR8Ecde — Maciej Iwanow (@Maciej_Iwanow) April 9, 2022

– Maxi Mittelstaedt powiedział, że musimy zdjąć koszulki. Zrobiłem to, bo musiałem. Z szacunku dla kibiców, którzy oddali za nas wszystko – stwierdził Polak.

Niektórzy piłkarze nie chcieli oddawać swoich koszulek. Na takie zachowanie kibice reagowali agresją i próbowali sami zdjąć je z zawodników.

– Nie zdjąłbym koszulki, noszę ją z dumą. Rozumiem frustrację kibiców. Dla nikogo z nas przegranie trzecich derbów z rzędu nie jest zabawne. Ale jesteśmy sportowcami. Staramy się, kibice nie muszą popadać w złość – powiedział dyrektor sportowy Herthy Berlin.

Stara Dama znajduje się na przedostatnim miejscu w tabeli Bundesligi. W najwyżej klasie rozgrywkowej gra nieprzerwanie od 9 lat. Jeśli Felix Magath w najbliższym czasie diametralnie nie odmieni gry drużyny, Hertha pożegna się z Bundesligą.

