Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami mediów, Bayern Momachium w piątek oficjalnie poinformował o zwolnieniu Juliana Nagelsmanna ze stanowiska trenera pierwszej drużyny. Zastąpi go Thomas Tuchel.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Media w czwartek informowały, że Bayern Monachium zwolni Juliana Nagelsmanna

W piątek klub oficjalnie przekazał decyzję o rozstaniu z trenerem

Nowym szkoleniowcem Bawarczyków został Thomas Tuchel

Thomas Tuchel zastąpił Juliana Nagelsmanna

W czwartek media niemieckie jako pierwsze podały szokujące informacje na temat możliwego rozstania Bayernu Monachium z Julianem Nagelsmannem. Spotkało się to ze sporym zaskoczeniem w środowisku. Wprawdzie rezultaty osiągane w Bundeslidze nie były rewelacyjne, jednak zespół w Lidze Mistrzów awansował do ćwierćfinału i był wskazywany jako jeden z faworytów do sięgnięcia po puchar.

W piątek w siedzibie Bawarczyków doszło do spotkania zarządu z trenerem, po którym klub opublikował oficjalne oświadczenie. Bayern poinformował w nim, że Julian Nagelsmann przestał pełnić funkcję trenera pierwszej drużyny. Jednocześnie poinformował o zatrudnieniu na jego miejsce nowego szkoleniowca.

Thomas Tuchel erhält einen Vertrag bis zum 30.6.2025 und wird am Montag erstmals das Training leiten. pic.twitter.com/KojjLFG3pW — FC Bayern München (@FCBayern) March 24, 2023

W komunikacie możemy przeczytać, że nowym szkoleniowcem Die Roten został Thomas Tuchel. Niemiec podpisał umowę do końca czerwca 2025 roku i ma poprowadzić poniedziałkowy trening zespołu. 49-latek pozostawał bez pracy od 7 września 2022 roku, kiedy to został zwolniony z Chelsea.

Sprawdź też: Dlaczego Bayern podjął decyzję o zwolnieniu Nagelsmanna? Wskazano powody