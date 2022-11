PressFocus Na zdjęciu: Eric Maxim Choupo-Moting

Bayern Monachium pokonał rezultatem 3:2 Herthę Berlin w wyjazdowym meczu w ramach 13. kolejki Bundesligi. Znowu błysnął Eric Maxim Choupo-Moting.

Bayern nie miał łatwego zadania w spotkaniu z Herthą

Bawarczycy uporali się jednak ze swoim rywalem i wygrali wynikiem 3:2

Eric Maxim Choupo-Moting podtrzymał świetną dyspozycję strzelecką

Choupo-Moting nie zwalnia tempa

Pierwsza połowa meczu w Berlinie była bardzo emocjonująca, ponieważ byliśmy świadkami aż pięciu bramek. W 12. minucie wynik spotkania otworzył Jamal Musiala, któremu asystował Sadio Mane. Młody Niemiec nie dał szans Oliverowi Christensenowi. W 37. minucie mieliśmy już 2:0 dla Bayernu Monachium za sprawą kolejnego w tym sezonie gola Erica Maxima Choupo-Motinga. Dosłownie minutę później Kameruńczyk zdobył swoją drugą bramkę, ale tym razem miał sporo szczęścia, bowiem nie trafił czysto w piłkę, jednak futbolówka i tak wpadła do siatki. Wynik był trochę mylący, ponieważ Hertha nie grała tak źle, co potwierdziła pod koniec pierwszej części gry. Najpierw gola na 1:3 strzelił Dodi Lukebakio, w 45. minucie rzut karny wykorzystał Davie Selke. Piłkarze schodzili do szatni przy rezultacie 3:2 dla gości.

Zawodnicy obu ekip wyszaleli się w pierwszej połowie i po zmianie stron nie działo się już aż tak dużo. Co prawda w 57. minucie bawarski gigant zdobył następną bramkę (samobój Agustina Rogela), jednak to trafienie nie zostało uznane po analizie VAR z powodu spalonego, którego dopatrzył się sędzia. Hertha starała się wyrównać, ale nie widzieliśmy większych konkretów ze strony gospodarzy. Podopieczni Juliana Nagelsmanna tym samym wyprzedzili Union w ligowej tabeli, lecz ekipa ze stolicy dopiero w niedzielę zagra z Bayerem Leverkusen. Hertha Berlin – Bayern Monachium 2:3.