PressFocus Na zdjęciu: Sebastien Haller w barwach Ajaxu

Trener Ajaxu Amsterdam, Alfred Schreuder, przyznał, że Sebastien Haller trenuje na obiektach mistrzów Holandii. Iworyjczyk poprosił o taką możliwość, bo przechodził w Amsterdamie rehabilitację. Przypomnijmy, że zaledwie trzy miesiące temu napastnik usłyszał diagnozę i dowiedział się, że cierpi na nowotwór jądra.

Sebastien Haller trenuje na terenie należącym do Ajaxu Amsterdam

Iworyjczyk trzy miesiące temu rozpoczął walkę z nowotworem jądra

Napastnik występował w Ajaxie od stycznia 2021 do lipca 2022 roku

“Haller trenuje na osobnym boisku, by przyspieszyć powrót do zdrowia”

Sebastien Haller miał być ogromnym wzmocnieniem Borussii Dortmund. Niemcy postawili na napastnika jako na następcę Erlinga Haalanda. Niestety, jeszcze zanim rozpoczął się sezon, Iworyjczyk usłyszał przerażającą diagnozę. Cierpi na nowotwór jądra, a zatem jakakolwiek aktywność sportowa była dla niego wykluczona. Wszystko jednak wskazuje na to, że leczenie przebiega pomyślnie. 28-latek wrócił bowiem do treningów, choć nie w Zagłębiu Ruhry.

– Zapytał nas, czy może przyjść do nas i trenować, bo przechodził tu rehabilitację. To oczywiście wspaniałe, że może przebywać z nami przez jakiś czas. Mógł trenować na osobnym boisku, by pomóc sobie wrócić do zdrowia – powiedział szkoleniowiec Ajaxu Amsterdam, Alfred Schreuder.

To właśnie z zespołu Joden Haller trafił do Borussii Dortmund za 31 milionów euro. Poprzedni sezon napastnika w barwach Ajaxu był spektakularny. Strzelił wówczas aż 34 bramki, z czego 11 w Lidze Mistrzów. Teraz po pierwsze walczy o powrót do zdrowia. Jego umowa z BVB obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.

Zobacz też: Barcelona na galowo, Bayern niekoniecznie – przewidywane składy na hit Ligi Mistrzów.

FC Barcelona Bayern Monachium 2.31 3.95 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 października 2022 10:40 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin