Schalke 04 Gelsenkirchen we wtorkowy wieczór przegrało 0:1 z Arminią Bielefeld i straciło matematyczne szanse na utrzymanie się w Bundeslidze. Z najwyższą klasą rozgrywkową klub z Zagłębia Ruhry żegna się po 30 latach. Rozczarowania z tego powodu nie kryje były reprezentant Polski Tomasz Hajto, który w przeszłości miał okazję występować w zespole z Veltins Arena. Wyraził również gotowość pomocy klubowi.

Schalke outsiderem Bundesligi

Sezon 2020/21 jest kompletną katastrofą dla zespołu z Gelsenkirchen. W 30 rozegranych do tej pory kolejkach odniósł zaledwie dwa zwycięstwa i z 13 punktami pozostaje outsiderem ligowej tabeli. Na cztery mecze przed zakończeniem rozgrywek nie ma matematycznych szans nawet na zajęcie miejsca barażowego.

– Odpowiedzialny za wszystko jest zespół. 13 punktów w 30 meczach, powtarzam: 13 punktów w 30 meczach. Liczby te są niewiarygodne i bez sprawdzania można powiedzieć, że są prawdopodobnie jedyne w swoim rodzaju w Europie. Ta drużyna po prostu nie rozumiała, co to znaczy walka o utrzymanie i zasłużyła na spadek – powiedział Hajto w rozmowie z Reviersport.

Hajto gotowy rzucić wszystko dla Schalke

Hajto, który w przeszłości był ulubieńcem kibiców Schalke 04, wyraził gotowość powrotu do Gelsenkirchen i pomocy klubowi w powrocie na należne mu miejsce.

– Jeśli nie teraz, to kiedy? Jestem do dyspozycji i chciałbym pomóc klubowi. W tym celu wywróciłbym też do góry nogami moje życie w Polsce i wrócił do Zagłębia Ruhry. Chciałbym się zaangażować i ciężko pracować, aby Schalke wróciło tam, gdzie jego miejsce – do najwyższej klasy rozgrywkowej. Osoby odpowiedzialne w razie potrzeby będą mogły zdobyć mój numer telefonu – dodał Hajto.

48-latek zawodnikiem Schalke 04 był w latach 2000-2004. W jego barwach rozegrał 141 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając dziewięć bramek. Z zespołem z Gelsenkirchen zdobył wicemistrzostwo Niemiec oraz dwukrotnie sięgnął po Puchar Niemiec.