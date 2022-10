PressFocus Na zdjęciu: Robert Gumny w meczu z Herthą

Robert Gumny kontynuuje okres dobrej formy. Po asyście sprzed tygodnia przyszedł czas na bramkę Polaka. 24-latek zdobył gola na 1:1 w meczu Bundesligi pomiędzy jego Augsburgiem a Wolfsburgiem.

Robertowi Gumnemu często zarzucano brak liczb w ofensywie. W ostatnim czasie ten trend się zmienił

Tydzień temu Polak zanotował asystę, a w sobotę trafił w starciu z Wolfsburgiem. Gol ten zapewnił jego drużynie cenny punkt

Dla 24-latka to dopiero drugie trafienie w Bundeslidze

Gumny z golem na wagę remisu dla Augsburga!

Robert Gumny po raz kolejny dał argument za tym, by otrzymać powołanie na nadchodzące Mistrzostwa Świata w Katarze. Początek sezonu w wykonania gracza Augsburga jest bardzo obiecujący. Prawy obrońca jest etatowym członkiem wyjściowej jedenastki. Choć jednak znalazł uznanie trenera, często zarzucano mu brak liczb w ofensywie, tak ważnych dla nowoczesnych skrajnych obrońców.

Gumny zaczął poprawę tego stanu rzeczy już tydzień temu. Wówczas zanotował asystę przeciwko Schalke 04 Gelsenkirchen. W tę sobotę jeszcze wyraźniej wpłynął na przebieg meczu.

Jego Augsburg do przerwy przegrywał z Wolfsburgiem po trafieniu Yannicka Gerhardta. Po zmianie stron gospodarze wzięli się za odrabianie strat. W 55. minucie wykonywali rzut rożny, z którego jednak nie powstało realne zagrożenie. Piłka wróciła jednak na prawą stronę, a po dośrodkowaniu trafiła do Floriana Niederlechnera. Ten podał do Jeffreya Gouweleeuwa, ale jego strzał został zablokowany. Futbolówka spadła do Gumnego, a ten odpalił bombę. Jego strzał odbił się od poprzeczki i wylądował w siatce.

Jako, że spotkanie zakończyło się remisem 1:1, można powiedzieć, iż to Polak zapewnił swej drużynie ważny punkt.

Czytaj więcej: Lewy docenił swego byłego trenera. “Dwa lata z nim jak dziesięć”.

FC Koeln Augsburg 1.70 4.20 4.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 października 2022 17:33 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin