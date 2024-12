Erik ten Hag jest typowany na następcę Marco Rose'a na stanowisku trenera Lipska. Holenderski szkoleniowiec może szybko wrócić do pracy - poinformował we wtorkowy wieczór Patrick Berger z niemieckiej stacji telewizyjnej Sky Sports.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag łączony z Lipskiem. Zastąpi Marco Rose’a?

Erik ten Hag pozostaje bez zatrudnienia od końcówki października 2024 roku, kiedy został zwolniony przez Manchester United. Niewykluczone, że 54-letni Holender zaliczy błyskawiczny powrót na ławkę trenerską. Nowego szkoleniowca szuka bowiem RB Lipsk, który najprawdopodobniej podziękuje za współpracę Marco Rose’owi. Poważnym kandydatem na następcę Niemca jest właśnie Erik ten Hag – donosi we wtorkowy wieczór Patrick Berger z niemieckiej stacji telewizyjnej “Sky Sports”.

Drużyna Byków jest w katastrofalnej formie, co pokazuje seria sześciu meczów bez zwycięstwa we wszystkich rozgrywkach, na którą składa się pięć porażek oraz jeden remis. Wydaje się, że RB Lipsk wreszcie straci cierpliwość do Marco Rose’a, który opiekuje się zespołem Die Bullen od września 2022 roku. Wygląda na to, iż 48-latek nie ma już pomysłu na ekipę z Red Bull Areny, która zajmuje dopiero 34. miejsce w tabeli Ligi Mistrzów i będzie jej trudno awansować do play-offów Champions League.

Warto dodać, że od niedawna pracownikiem Red Bulla jest Jurgen Klopp, który pomaga w rozwoju klubów należących do koncernu. To właśnie były menedżer Liverpoolu ma polecać Erika ten Haga do zatrudnienia go w roli szkoleniowca Lipska. W ostatnim czasie 54-latek prowadził wyżej wspomniany Manchester United, natomiast wcześniej pracował w ojczyźnie, z powodzeniem trenując takie ekipy jak Ajax Amsterdam oraz FC Utrecht. Z tym pierwszym klubem dotarł do półfinału Ligi Mistrzów.