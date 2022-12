Reprezentacja Polski przygotowuje się do niedzielnego starcia z Francją, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału mistrzostw świata. Na konferencji prasowej Czesław Michniewicz przyznał, że będzie to zupełnie inny mecz, niż dotychczasowe w fazie grupowej. Reprezentacja Polski zagra w niedzielę z Francją Spotkanie 1/8 finału rozpocznie się o godzinie 16 Czesław Michniewicz wziął udział w przedmeczowej

Czytaj dalej…