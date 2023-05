PressFocus Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Dawid Kownacki miał kapitalny sezonie w barwach Fortuny

Polak zapracował na transfer do Bundesligi

Napastnik wybrał Werder, który jego zdaniem jest odpowiednim klubem

Kownacki o Werderze: to jest dobra decyzja

Fortuna Dueseldorf, który dotychczas reprezentował Dawid Kownacki. Polski napastnik w przyszłym sezonie zagra już w innym klubie. Kownackiego na zasadzie wolnego transferu zakontraktował Werder Brema.

– Padło na Werder i myślę, że jest to dobra decyzja. Długo to analizowałem, rozmawiałem długo z ludźmi i wiedziałem, czego potrzebowałem – przekonuje Kownacki w rozmowie z Kanałem Sportowym.

– Jest to duża marka niemiecka, więc na pewno jest to dla mnie duży krok do przodu. Myślę, ze nie za duży. To było dla mnie ważne, żeby nie rzucać się na głęboką wodę – dodał polski napastnik.

Czytaj także: Kamiński skorzysta na spadku Schalke. Decyzja już podjęta