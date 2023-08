IMAGO / Nordphoto Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Kilka dni temu Dawid Kownacki doznał urazu nosa

Polak jednak będzie mógł zadebiutować w nowych barwach już w sobotę w Pucharze Niemiec

W przedsezonowych sparingach napastnik spisywał się bardzo dobrze

Podtrzymać formę

Wydaje się, że kariera Dawida Kownackiego po wielu latach wkracza wreszcie na właściwe, bardzo dobre tory. Napastnik poprzedni sezon spędził na boiskach 2. Bundesligi. Grając w barwach Fortuny Duesseldorf w w 36 spotkaniach zdobył 16 bramek i zanotował 10 asyst. To pozwoliło na sportowy awans i grę od nowego sezonu w Werderze Brema.

W przedsezonowych sparingach zdobył w sumie pięć bramek w czterech spotkaniach, a to pozwala wierzyć w dobry sezon w nowych barwach. Na początku tygodnia jednak piłkarz na treningu doznał urazu nosa. Początkowo wydawało się, że mogło dojść do złamania, a to wykluczyłoby Kownackiego z sobotniego meczu. Jednak okazało się, że kontuzja jest mniej poważna i 26-latek będzie mógł rozpocząć sezon w specjalnej masce. Pierwszy mecz już w sobotę w DFB Pokal, rywalem będzie Victoria Koeln.

