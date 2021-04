Bundesliga i Viaplay przedłużyły umowę dotyczącą praw medialnych na dziewięciu rynkach europejskich, w tym Polskie, do 2029 roku. Rozgrywki Bundesligi dzięki przodującej firmie streamingowej kibice będą mogli śledzić w: Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, Islandii, Estonii, Łotwie, Litwie oraz Polsce.

Bundesliga z historyczną umową

W każdym sezonie platforma Viaplay pokaże na żywo ponad 300 spotkań. Zawarta umowa obejmuje również wyłączne prawa do transmisji meczów Superpucharu Niemiec oraz spotkań barażowych decydujących o awansie do Bundesligi.

Warto odnotować, że w lidze niemieckiej gra ponad 60 zawodników z krajów, gdzie dzięki NENT Group będzie pokazywana Bundesliga. Mowa o takich piłkarzach jak przede wszystkim Robert Lewandowski (Bayern Monachium), czy Erling Haaland (Borussia Dortmund).

– Rozgrywki Bundesligi są niezwykle emocjonujące ze względu na wysoki poziom rywalizacji oraz zaangażowanie kibiców. Viaplay może teraz co tydzień przybliżać fanom ligi, zarówno na naszych nowych rynkach, jak i tych, na których mamy już ugruntowaną pozycję, ich lokalnych bohaterów, aż do końca dekady – mówił Anders Jensen, prezes NENT Group.

Znany miesięczny koszt nowej platformy

– To historyczne partnerstwo obejmujące dziewięć krajów, stanowi element realizacji naszych celów, które oparte są na długoterminowych kontraktach pozwalających spojrzeć z odpowiedniej perspektywy na długofalowy rozwój naszej usługi, tworzonej z myślą o obecnych, lecz co równie istotne, przyszłych kibicach. Pokazuje ono także nasze zaangażowanie w Bundesligę, której jesteśmy dumnym partnerem oraz przybliża NENT Group do realizacji naszych ambicji bycia europejskim mistrzem streamingu – zaznaczył przedstawiciel platformy Viaplay.

Odnotujmy, że start nowego sezonu Bundesligi zaplanowany jest na 13 sierpnia 2021 roku. Tymczasem ostatnia kolejka ligowa ma odbyć się 14 maja 2022 roku. Już wiadomo, że dostęp do nowej platformy streamingowej miesięcznie będzie kosztował 34 zł w Polsce.