Borussia wygrała w Wolfsburgu, trzy punkty Unionu

Czwarte ligowe zwycięstwo z rzędu odniosła Borussia Dortmund, a kolejne dwa gole na swoje konto zapisał Erling Haaland. W pokonanym polu pozostawiła VfL Wolfsburg (2:0). W sobotę trzy punkty na swoje konto w ramach 31. kolejki Bundesligi zapisał także Union Berlin, który pokonał 3:1 Werder Brema. Remisem 1:1 zakończyła się konfrontacja Freiburga z Hoffenheim.

Borussia triumfuje w Wolfsburgu

Mecz Wolfsburga z Borussią Dortmund był pojedynkiem dwóch bezpośrednich rywali w walce o miejsce w pierwszej czwórce i występy w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Przed spotkaniem Wilki miały nad swoim rywalem pięć punktów przewagi.

Sobotni mecz na Volkswagen Arena świetnie ułożył się dla gości. Borussia na prowadzenie wyszła już w 12. minucie, a w roli głównej wystąpił Erling Haaland. Norweg wygrał pojedynek z obrońcą, wpadł w pole karne i wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem.

Od 59. minuty Borussia musiała grać w osłabieniu, bowiem z powodu drugiej żółtej kartki boisko opuścić musiał Jude Bellingham. Mimo gry w osłabieniu, goście w 68. minucie zdobyli drugiego gola. Po prostopadłym podaniu Mahmouda Dahouda z piłką na bramkę rywali ruszył Haaland i ponownie trafił do siatki mając przed sobą tylko bramkarza. Wynik 2:0 utrzymał się do ostatniego gwizdka sędziego.

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund 0:2 (0:1)

0:1 Haaland 12′

0:2 Haaland 68′

Hattrick Pohjanpalo

Pierwsza połowa sobotniego meczu w Berlinie nie była wielkim widowiskiem. Zdecydowanie ciekawiej było po przerwie. Wynik spotkania w 50. minucie otworzył Joel Pohjanpalo, który trafił do siatki z kilku metrów po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.

Trzy minuty później napastnik Unionu miał na swoim koncie już dwa trafienia. Tym razem trafił do siatki z prawej strony pola karnego, dopadając do piłki po zagraniu Petara Musy. W 67. minucie Pohjanpalo skompletował hattricka, ponownie wykorzystując podanie Musy, ale tym razem trafiając do siatki strzałem z lewej nogi z przeciwnej strony pola karnego.

Werder był w tym meczu w stanie zdobyć tylko honorowego gola. Osiem minut przed końcem meczu wynik na 3:1 ustalił Theodor Gebre Selassie, który zaskoczył bramkarza Unionu uderzeniem głową.

Union Berlin – Werder Brema 3:1 (0:0)

1:0 Pohjanpalo 50′

2:0 Pohjanpalo 53′

3:0 Pohjanpalo 67′

3:1 Gebre Selassie 82′

Podział punktów we Freiburgu

W pojedynku Freiburga z Hoffenheim bliżej zwycięstwa byli goście, którzy jeszcze przed przerwą wyszli na prowadzenie. W 40. minucie do bramki Freiburga uderzeniem głową z kilku metrów trafił Andrej Kramarić, który wykorzystał dogranie Ihlasa Bebou z prawej strony boiska.

Gospodarze jeden punkt uratowali w końcówce meczu. W 80. minucie prowadzący to spotkanie sędzia, przy pomocy VAR, podyktował rzut karny dla gospodarzy. Jedenastkę mocnym strzałem pod poprzeczkę wykorzystał Vincenzo Grifo,

SC Freiburg – TSG Hoffenheim 1:1 (0:1)

0:1 Kramaric 40′

1:1 Grifo 81′