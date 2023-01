PressFocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

Borussia Dortmund wydaje się zdeterminowana w kwestii przedłużenia kontraktu ze swoją największą gwiazdą. Jude Bellingham ma otrzymać propozycję znacznego podwyższenia pensji. Anglik ma zarabiać aż ponad dwukrotnie więcej niż do tej pory!

Borussia Dortmund chce przedłużyć współpracę z gwiazdą

Jude Bellingham otrzymał propozycję nowego kontraktu

Anglik może zostać najlepiej opłacanym piłkarzem w historii klubu

Bellingham kuszony przez Borussię ogromnymi zarobkami

Kiedy już wszyscy pogodzili się z letnim transferem Jude’a Bellinghama, ciągle nie chce tego zrobić Borussia Dortmund. Zgodnie z doniesieniami Bilda BVB postawiło wszystko na jedną kartkę i zaproponowało Anglikowi ponad dwukrotne zwiększenie zarobków.

Obecnie 19-latek otrzymuje sześć milionów euro za sezon, jednak jeżeli zdecydowałby się przyjąć ofertę klubu z Signal Iduna Park, zostałby najlepiej opłacanym graczem w historii klubu. Dortmundczycy są w stanie zaproponować mu aż 15 milionów, czyli o trzy więcej niż inkasuje Marco Reus, który w tej chwili znajduje się na szczycie listu płac.

Jednak nawet tak potężna podwyżka może nic nie zmienić w kontekście sytuacji angielskiego pomocnika. Wszystko wskazuje na to, że Jude Bellingham w lecie opuści Dortmund i przeniesie się do Premier League. Chętni będą musieli zapłacić około 150 milionów euro. Obecny kontrakt 19-latka jest ważny do czerwca 2025 roku, natomiast BVB chce go przedłużyć o kolejny sezon.