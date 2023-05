Rozstrzygnęła się kwestia przyszłości Matsa Hummelsa. Doświadczony środkowy obrońca przedłużył kontrakt z Borussią Dortmund, o czym we wtorek w oficjalnym komunikacie poinformował klub.

Pressfocus Na zdjęciu: Mats Hummels

Mats Hummels we wtorek podpisał nowy kontrakt z Borussią Dortmund

Niemiec pozostanie w Dortmundzie przynajmniej rok dłużej

Środkowy obrońca stoi przed ogromną szansą na sięgnięcie po trzecie mistrzostwo Niemiec z Borussią

Mats Hummels zostanie w Dortmundzie na kolejny sezon

Kolejny sezon Mats Hummels odgrywa istotną rolę w kadrze Borussii Dortmund. 34-latek w obecnej kampanii rozegrał już 37 spotkań, a BVB ma ogromną szansę sięgnąć po pierwsze od sezonu 2011/12 mistrzostwo Niemiec. Przed ostatnią kolejką ma dwa punkty przewagi nad drugim w tabeli Bayernem Monachium.

Od wielu tygodni media spekulowały, czy Hummels dojdzie do porozumienia z klubem w kwestii nowej umowy. Stara obowiązywała jedynie do końca obecnego sezonu. We wtorek klub przekazał jednak oficjalny komunikat w związku z przyszłością stopera.

Hummels przedłużył umowę z Borussią Dortmund o rok. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Fabrizio Romano, zespół z Dortmundu wciąż liczy na defensora, który tworzy znakomitą parę z Niklasem Suele.

Mats macht's! ✍️✔️



🤩 Der #BVB und Abwehrspieler @matshummels haben sich auf die Verlängerung des am 30. Juni auslaufenden Vertrags um ein weiteres Jahr verständigt.



Alle Infos 👉 https://t.co/RCJsxUvL9h pic.twitter.com/c2fnv41wBE — Borussia Dortmund (@BVB) May 24, 2023

– Jest bardzo, bardzo ważnym zawodnikiem dla tej drużyny. Zajmuje wysokie miejsce w hierarchii, a jego cechy przywódcze przydają się na boisku – stwierdził dyrektor sportowy, Sebastian Kehl.

