W sobotę dojdzie do pojedynku Bayernu Monachium z Borussią Dortmund. Dzień przed spotkaniem 24. kolejki Bundesligi, “Kicker” poinformował o absencjach w składzie BVB. Czy Edin Terzić, będzie w stanie zorganizować swój zespół do walki o komplet punktów?

Zabraknie kilku gwiazd

W samolocie, który w piątek wyleciał do Monachium zabrakło Jadona Sancho, Raphaela Guerreiro oraz Giovanniego Reyny. Trener wraz ze swoimi współpracownikami do samego końca liczył na dobre wieści w sprawie kontuzjowanych piłkarzy. Co ciekawe, do tej pory klub nie podał oficjalnych powodów braku młodych talentów w kadrze meczowej. Natomiast w połowie tygodnia, Borussia pokonała Źrebaków w Pucharze Niemiec (1:0). Gola na wagę awansu zdobył właśnie 20-letni skrzydłowy. Co więcej, zaraz po zdobytej bramce musiał opuścić boisko z powodu urazu. Edin Terzić odniósł się do całego wydarzenia: Jadon poczuł ból w udzie. Zdecydowaliśmy się na zmianę, ale miejmy nadzieję, że to nic poważnego – stwierdził Niemiec. Dziś już wiemy, że kontuzja mięśniowa wyklucza Sancho z gry w najważniejszym starciu Bundesligi. Reprezentant Anglii, jak na razie nie wpisał się na listę strzelców w siedmiu spotkaniach przeciwko Bawarczykom. Z kolei w tegorocznych rozgrywkach zdobył już sześć goli i zanotował 11 asyst.

Leider nicht mit dabei sind Jadon #Sancho, Raphael #Guerreiro und Gio #Reyna. ✖️ — Borussia Dortmund (@BVB) March 5, 2021

Na korzyść Bayernu przemawia świetna passa przeciwko BVB

Bayern Monachium jest niepokonany w “Der Klassiker” od czterech spotkań. W dodatku, wszystkie te mecze wygrał. Co za tym idzie, ekipa z Bawarii nie zamierza rezygnować z walki o kolejne mistrzostwo. Tym samym, chce podtrzymać świetną passę przeciwko odwiecznym rywalom. Trzeba przyznać, że jedni i drudzy najgorsze momenty mają już za sobą. Na Allianz Arenę, goście przylecą po serii czterech zwycięstw z rzędu. To imponujące osiągnięcie, podczas gdy do niedawna BVB straciło na jakości, w konsekwencji spadając o kilka pozycji w dół. Na błędy nie ma już czasu. Do końca sezonu zostało zaledwie 10 kolejek, a drużyna prowadzona przez Terzića nadal musi gonić czołówkę.

Szczególny sezon Roberta Lewandowskiego

Dla kapitana reprezentacji Polski tegoroczny sezon może być kluczowy. Lewy na przestrzeni roku zgarnął wszystko co możliwe. Teraz ma chrapkę na pobicie rekordu Gerda Muellera. Do wyrównania osiągnięcia legendarnego Niemca brakuje 12 goli, który w latach 1971/72 strzelił ich, aż 40 w Bundeslidze. Lewandowski uzbierał już 28 bramek w 22 występach. Trzeba przyznać, że wszystko jest na dobrej drodze, aby 32-latek z Warszawy na zawsze wpisał się w ramy niemieckiej Ekstraklasy.

Rywalizacja Bayernu z Borussią wystartuję w sobotę o godzinie 18:30. Transmisję meczu przeprowadzi Eleven Sports 1. Sprawdź naszą zapowiedź