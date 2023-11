IMAGO / Nico Herbertz Na zdjęciu: Thomas Muller

Bayern Monachium zamierza zaoferować nowy kontrakt swojej legendzie

Thomas Muller jest związany z niemieckim klubem od 11 roku życia

Doświadczony piłkarz pełni rolę rezerwowego w tym sezonie

Muller rok dłużej w Monachium

Dla Bayernu Monachium jest to 16 sezon z rzędu, gdy w ich składzie znajduje się Thomas Muller. 34-latek przez całą piłkarską karierę jest związany z “Die Roten”. Odkąd zadebiutował w drużynie, aż 680 razy zakładał koszulkę “Bawarczyków”. W międzyczasie strzelił dla nich 237 bramek i zanotował 267 asyst. Bez wątpienia należy do ścisłego grona legend monachijskiego klubu. Kontrakt 34-latka dobiega końca wraz z końcem sezonu. Jednak zarząd Bayernu nie chce, aby Muller opuścił klub.

Szefowie mistrza Niemiec planują przedstawić doświadczonemu zawodnikowi warunki nowej umowy, aczkolwiek nie będą się z tym śpieszyć. Wiedzą, że piłkarz chce pozostać w klubie i nie podejmie rozmów z innymi drużynami. Dlatego rozmowy na temat przedłużenia obecnego kontraktu odbędą się dopiero w przyszłym roku. Bayern chce, aby napastnik podpisał nową umowę wiążącą go z drużyną do czerwca 2025 roku. Niewykluczone, że będzie to ostatni profesjonalny kontrakt w karierze Thomasa Mullera.