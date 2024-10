Bayern potężnie osłabiony przed Barceloną. Złamany obojczyk!

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany - Bayern Monachium

Bayern bez “najlepszego gracza”

W środę dojdzie do niesamowicie emocjonującego starcia w 3. kolejce Ligi Mistrzów – FC Barcelona kontra Bayern Monachium. Bawarczycy są znakomicie przygotowani do rywalizacji z Blaugraną. Podopieczni Vincenta Kompany’ego rozbili VfB Stuttgart aż 4:0. Hat-trickiem w pojedynku z wicemistrzem Niemiec popisał się Harry Kane.

Die Roten do meczu z Dumą Katalonii będą przygotowywali się bez podstawowego pomocnika. Już w 8. minucie potyczki z Die Schwaben Aleksandar Pavlovic został zmieniony przez Joao Palhinhę. 20-latek starł się w powietrzu z Fabian Riederem i tak niefortunnie upadł na murawę, że doznał kontuzji. Tuż po ostatnim gwizdku Bayern potwierdził, że Niemiec złamał obojczyk.

Ile będzie trwała absencja wychowanka monachijczyków? Wszystko wskazuje na to, że w tym roku już nie zobaczymy go na boisku. Vincent Kompany o meczu był wyraźnie zdruzgotany urazem swojego piłkarza – Prawdopodobnie był naszym najlepszym zawodnikiem do tej pory. Kontuzja nie zmieni niczego w jego karierze. Ale szkoda, że ​​na razie nie będzie go z nami – przyznał trener Bayernu.

Aleksandar Pavlovic w tym sezonie rozegrał dziewięć spotkań w koszulce Die Roten. Niemiec ma na koncie jednego gola, strzelonego w starciu z Bayerem Leverkusen, i jedną asystę, którą zanotował w pojedynku z Dinamem Zagrzeb.