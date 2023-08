Zwycięstwo Bayernu minimalnym nakładem sił. Doppelpack Harry’ego Kane’a

Bayern Monachium w ramach 2. kolejki Bundesligi podejmował na własnym obiekcie FC Augsburg. Sensacji nie było, podopieczni Thomasa Tuchela pewnie zwyciężyli, choć ich dyspozycja pozostawia wiele do życzenia. Bohaterem "Die Roten" był Harry Kane, autor dwóch trafień.

Bayern Monachium pewnie pokonał FC Augsburg w 2. kolejce Bundesligi

Jednak tego dnia dyspozycja mistrza Niemiec pozostawiała wiele do życzenia

Najlepszym zawodnikiem meczu bezapelacyjnie był Harry Kane

Bundesliga. Bayern Monachium nie dał szans Augsburgowi

Na zakończenie 2. kolejki rozgrywek Bundesligi Bayern Monachium podejmował na własnym obiekcie FC Augsburg. Faworytem tego meczu byli zdecydowanie mistrzowie Niemiec, którzy chcieli sprawić przyjemność kibicom zgromadzonym na Allianz Arenie.

Pierwsza połowa była niezwykle wyrównana. Na początku inicjatywę przejęła drużyna Augsburga, która raz po raz tworzyła groźne akcje bramkowe, które ostatecznie nie sprawiły większych kłopotów golkiperowi Bayernu Monachium. Gospodarze do głosu doszli w 32. minucie. Wówczas na tablicy wyników pojawiło się 1:0, a autorem gola był Felix Uduokhai, który w kuriozalny sposób skierował piłkę do własnej bramki. Kilka chwil później arbiter po konsultacji z wozem VAR wskazał na jedenastkę. Do rzutu karnego podszedł Harry Kane, który bardzo mocnym strzałem z jedenastu metrów pokonał Finna Dahmena. I tak po słabej grze “Bawarczycy” schodzili na przerwę z dwubramkowym prowadzeniem.

Druga połowa to już dominacja Bayernu. Rozruszał się Alphonso Davies, który wykonał kilka rajdów lewą flanką. “Bawarczycy” długo nie mogli pokonać bramkarza Augsburga, ale w końcu Dahmen musiał skapitulować. W 68. minucie świetnym podaniem w pole karne popisał się reprezentant Kanady, a na listę strzelców wpisał się nie kto inny jak Harry Kane, dla którego był to pierwszy doppelpack w barwach “Die Roten”. W końcówce meczu na boisku pojawił się jeszcze Robert Gumny. W 86. minucie honorowym trafieniem popisał się jeszcze Dion Drena Beljo. Mecz ostatecznie zakończył się zwycięstwem mistrzów Niemiec 3:1.

Bayern Monachium w następnym meczu ligowym zmierzy się na wyjeździe z Borussią Monchengladbach. Natomiast FC Augbsurg podejmie na własnym obiekcie VfL Bochum.

Bayern Monachium – FC Augsburg 3:1

Udokhai samobój (32′), Kane (40′ oraz 68′) – Beljo (86′)