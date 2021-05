Bayern Monachium po raz dziewiąty z rzędu został mistrzem Niemiec. Bawarczycy kolejny tytuł zapewnili sobie na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu. Pomogła im w tym Borussia Dortmund, która w sobotnie popołudnie pokonała RB Lipsk 3:2 (1:0).

Bundesliga. Bayern pewny tytułu

Podopieczni Hansiego Flicka mistrzostwo mogli zapewnić sobie już dwa tygodnie temu, ale wówczas niespodziewanie przegrali 1:2 z FSV Mainz. Tym samym koronacja została odłożona, ale takie rozstrzygnięcie było kwestią czasu. Kibice monachijskiego klubu doczekali się tego w sobotę.

Bayern Monachium zdobył tytuł bez wychodzenia na boisko, bowiem jego jedyny rywal, RB Lipsk w sobotnie popołudnie przegrał na wyjeździe z Borussią Dortmund 2:3. W efekcie nadal ma siedem punktów straty do prowadzących Bawarczyków, a do końca sezonu pozostały już tylko dwa spotkania do rozegrania.

Podopieczni Hansiego Flicka świętowanie tytułu będą mogli rozpocząć już w sobotę wieczorem. Wcześniej, o godzinie 18:30, czeka ich ligowy mecz z Borussią M’Gladbach.

Bayern mistrzem po raz 31. w historii

Bayern Monachium jest niekwestionowanym rekordzistą pod względem liczby zdobytych mistrzowskich tytułów. W tym sezonie sięgnął po to trofeum już po raz 31. w historii. Jest to również jego dziewiąty z rzędu tytuł, a niesamowitą serię zapoczątkował podczas kampanii 2012/13.