ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Bayern Monachium pokonał Freiburg

Niedzielne zmagania w ramach 2. kolejki rozgrywek Bundesligi zamykało spotkanie Bayernu Monachium z Freiburgiem. Spotkania między tymi zespołami zazwyczaj były niezwykle wyrównane. Zresztą “Bawarczycy” w ostatnich latach mieli spore problemy z zespołem z Europa-Park Stadion. Freiburg potrafił w ostatnich pięciu meczach odnieść aż dwa zwycięstwa nad zespołem “Die Roten”.

Bayern Monachium od początku rywalizacji na Allianz Arena zaznaczył swoją przewagę nad przeciwnikiem. Podopieczni Vincenta Kompany’ego jednak długo mieli problem z otwarciem wyniku. Udało im się to dopiero w 38. minucie, kiedy na listę strzelców wpisał się Harry Kane. Angielski napastnik podszedł do rzutu karnego i precyzyjnym strzałem pokonał golkipera rywali. Trafienie 31-latka było jedynym pozytywnym akcentem w pierwszej odsłonie.

Druga połowa rywalizacji miała wręcz identyczny przebieg, co pierwsza część starcia. Bayern Monachium dominował, ale długo nie potrafił znaleźć drogi do bramki. Piłkarze Vincenta Kompany’ego podwyższyli prowadzenie w 78. minucie za sprawą Thomasa Mullera. Gol doświadczonego Niemca ostatecznie nie tylko zabrało nam emocje, ale można śmiało powiedzieć, że zakończyło mecz. Co prawda, Freiburg miał jeszcze rzut karny w doliczonym czasie gry, ale nie został on zamieniony na bramkę. “Bawarczycy” wykonali swój plan i dopisali do swojego dorobku drugi komplet punktów.

Bayern Monachium w kolejnym ligowym meczu zmierzy się z Holstein Kiel. Freiburg natomiast zagra z Bochum.

Bayern Monachium – Freiburg 2:0

Kane (38′), Muller (78′)

Oglądaj skróty meczów Bundesligi