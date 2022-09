Bayern wynagrodził kibicom porażkę z Augsburgiem, Bayer na kolanach

PressFocus Na zdjęciu: Bayern Monachium

Bayern Monachium gładko i zdecydowanie pokonał Bayer Leverkusen 4:0 w piątkowym meczu Bundesligi otwierającym 8. kolejką. Bramki dla Bawarczyków zdobywali Mane, Sane, Musiala i Mueller.

Sane, Mane, Musiala i Mueller strzelcami goli dla Bayernu

Pewne zwycięstwo Bawarczyków w meczy z Bayerem

Bayern zrekompensował się za porażkę z Augsburgiem

Bayern zdominował Bayer i zgarnął trzy punkty

Bayern Monachium przystąpił do piątkowego spotkania podrażniony dość niespodziewaną porażką 0:1 w meczu z Augsburgiem w poprzedniej kolejce. Bayer to obecnie zespół ze skraju strefy spadkowej, dlatego ta rywalizacja wydawała się idealną okazją dla Bawarczyków, by zrekompensować się za wpadkę sprzed dwóch tygodni.

I tak też się stało. Bayern Monachium na prowadzenie wyszedł już w 3. minucie spotkania, a na listę strzelców wpisał się Sane. Bawarczycy zdecydowanie zdominowali piątkowe spotkanie i to było widać na przestrzeni pierwszej części gry. Bayer miał długimi momentami spore problemy, aby wyprowadzić piłkę sprzed własnego pola karnego i przedostać się na połówkę rywala. Goście stworzyli sobie kilka sytuacji, jednak nie nie niosły one ze sobą realnego zagrożenia dla bramki Neuera.

Jeszcze przed przerwą Bayern dobił swojego rywala. Najpierw w 17. minucie drugiego gola dołożył Musiala, a na sześć minut przed przerwą na listę strzelców wpisał się Mane. Gospodarze momentami wręcz bawili się z defensywą Bayeru i zasłużenie z wysokim prowadzeniem schodzili do szatni na przerwę.

Druga połowa, jak się okazało, była bliźniaczo podobna do pierwszej części gry. Bayern zdecydowanie dominował, choć nie był już tak zdecydowany w swoich atakach. Gospodarze mając sporą zaliczkę nie forsowali tempa chcąc oszczędzać siły na kolejne spotkania. Bawarczycy w 54. minucie znów trafili do siatki, ale gol Mane został anulowany po interwencji VAR-u. Arbiter dopatrzył się w tej sytuacji faulu.

Bayer na drugą część spotkania wyszedł już jakby pogodzony z porażką. W grze gości brakło zaangażowania i walki o choćby bramkę kontaktową. Wynik spotkania w 84. minucie ustalił Mueller. Bawarczycy zasłużenie pokonali Bayer 4:0.