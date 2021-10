W niedzielnym hicie niemieckiej Bundesligi Bayer Leverkusen zmierzy się z Bayernem Monachium. Z dużym szacunkiem o rywalu na przedmeczowej konferencji prasowej wypowiadał się szkoleniowiec Bawarczyków Julian Nagelsmann.

Trener Bayernu przed hitem kolejki

– Spodziewam się emocjonującego meczu dla kibiców. Obie drużyny lubią grać do przodu, więc będzie to interesujące. Bayer rozgrywa bardzo dobrą rundę, świetnie się rozwinęli. Musimy mieć bardzo, bardzo dobry dzień, aby wygrać, ale mamy odwagę, aby to zrobić. Oczywiście spotkanie to ma również znaczenie dla tabeli. Na pewno z niecierpliwością – powiedział Nagelsmann.

– Bayer Leverkusen to mieszanka kilku elementów. Mają oczywiście niesamowitą szybkość. Nie spodziewam się jednak 90 minut pressingu z ich strony. Ważne jest, abyśmy kontrolowali ich prędkość, ponieważ mają pięciu zawodników, którzy biegają ponad 35 km/h – dodał.

W niedzielne popołudnie na murawie powinna pojawić się dwójka utalentowanych zawodników w obu zespołach – Florian Wirtz i Jamal Musiala. – To dwaj bardzo utalentowani zawodnicy, którzy grają z dużą swobodą i wnoszą na boisko dobrą mentalność. Wirtz ma wybitne statystyki, ale rozegrał także więcej meczów niż Jamal, który również dał nam wiele dobrego. To piłkarze, którzy będą stanowili o przyszłości niemieckiej piłki – kontynuował trener Bayernu Monachium.

W ostatnich dwóch ligowych spotkaniach na listę strzelców nie udało się wpisać Robertowi Lewandowskiego. Czy Nagelsmann zna sposób na przełamanie Polaka? – Normalnie, z jego umiejętnościami i okazjami, które mamy, to załatwia się samo. Spodziewam się, że w niedzielę znowu będzie inaczej. Oczywiście, że z nim rozmawiam, ale głównie o rzeczach, które może wnieść na boisko – dodał.

