Bayern dumny z Polaka. “Widzi już kolejny szczyt”

Robert Lewandowskiego po odebraniu w czwartek nagrody dla najlepszego piłkarza na świecie według Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) podkreślał, że bez kolegów z Bayernu Monachium nie byłby w stanie odnieść tego sukcesu. Dumy z triumfu polskiego napastnika nie kryją również władze bawarskiego giganta.

– Trudno mi dzisiaj wyrazić, jak bardzo jesteśmy dumni i szczęśliwi. Ten tytuł jest nagrodą za to, że Robert przez wiele lat dawał z siebie wszystko, aby osiągnąć swoje wielkie cele. Jesteśmy dumni, że zapisaliśmy się z nim na kartach historii – powiedział prezes zarządu Bayernu Karl-Heinz Rummenigge, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Polskiemu snajperowi zwycięstwa gratulował również prezydent klubu Herbert Hainer: – To dumny dzień dla Bayernu. W imieniu całego klubu chciałbym serdecznie pogratulować Robertowi Lewandowskiemu tej nagrody. Jako napastnik ustanowił standardy na całym świecie, ponieważ błyszczy nie tylko swoimi licznymi bramkami, ale całą postawą na boisku. Robert Lewandowski to kompletny napastnik, prawdziwy lider i wyjątkowa postać naszego klubu.

Pokłony przed Lewandowskim składa również dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzic, który jest przekonany, że 32-letni napastnik nie powiedział jeszcze ostatnie słowa.

– To wspaniałe osiągnięcie, które sprawia, że Bayern jest dumny i szczęśliwy. Jeżeli chodzi o Roberta Lewandowskiego, mówię chapeau bas. W pełni na to zasłużył i jest po prostu najlepszym zawodnikiem w tej chwili. Myślę, że nie tylko my wszyscy w Bayernie jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Robert w końcu znalazł się na szczycie, ale również bardzo wielu przyjaciół piłki na całym świecie. Robert jest wzorem profesjonalizmu, dzięki czemu stał się światowej klasy napastnikiem. Cieszy się najwyższym szacunkiem i nadal jest głodny bramek. Widzi już następny szczyt, kolejne wyzwanie, zawsze chce zdobywać tytuły i bić rekordy. To jeden z powodów, dla których dołączył do Bayernu sześć lat temu. Trudno sobie wyobrazić Monachium bez Roberta – powiedział Salihamidzić, cytowany przez oficjalną stronę klubu.