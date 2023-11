IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Sven Ulreich

Sven Ulreich jest zawodnikiem Bayernu Monachium od 2015 roku, z przerwą na sezon 2020/2021, który spędził w Hamburgerze SV

Obecna umowa weterana obowiązuje tylko do 30 czerwca 2024 roku

Die Roten zamierzają docenić 35-latka za jego rolę w zastąpieniu Manuela Neuera. Niebawem podpisze on nowy kontrakt

Ulreich wywalczył nowy kontrakt. Udanie zastąpił Neuera

Sven Ulreich po raz pierwszy dołączył do Bayernu Monachium w 2015 roku. Nie miał żadnych szans na walkę o wyjściowy skład z Manuelem Neuerem, dlatego też przez pięć lat pełnił funkcję jego dublera. W 2020 roku miał dość takiego układu i przeniósł się do Hamburgera SV. Wytrzymał tam jednak tylko sezon, po czym wrócił na Allianz Arenę. Zwłaszcza od momentu powrotu do stolicy Bawarii, rola Ulreicha jest nie do przecenienia.

Doświadczony bramkarz zastępował reprezentanta Niemiec na przełomie października i listopada podczas ubiegłego sezonu. Gdy Neuer doznał jednak poważnego urazu po Mistrzostwach Świata w Katarze, Bayern Monachium postanowił kupić Yanna Sommera. Ulreich się nie załamał, tylko dalej pracował. Latem Szwajcar przeniósł się do Interu Mediolan, a Niemiec wskoczył do pierwszej jedenastki. Choć nigdy nie prezentował poziomu Neuera, udanie zastąpił swego sławniejszego kolegę. Ten wrócił do gry pod koniec października. Od tamtej pory Ulreich nie podniósł się z ławki rezerwowych.

Die Roten zamierzają jednak docenić swego podopiecznego. Obecny kontrakt golkipera obowiązuje tylko do 30 czerwca. Jak poinformował Florian Plettenberg ze Sky Sports, obie strony uzgodniły już warunki, co do przedłużenia współpracy o kolejny rok. Oficjalne potwierdzenie tych doniesień powinniśmy otrzymać jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Ulreich rozegrał w tym sezonie 12 spotkań we wszystkich rozgrywkach. W trzech z nich zachował czyste konta.

