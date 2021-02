Już dzisiaj czekają nas pierwsze emocje związane z powrotem rywalizacji w Lidze Mistrzów. Z tej okazji nie zabrakło ciekawych ofert promocyjnych przygotowanych przez legalnych bukmacherów. Przedstawiamy warunki najciekawszych propozycji.

STS. 50 procent od depozytu do 100 złotych

Największy polski bukmacher, jakim jest STS zakłady bukmacherskie nie zawiódł i również przygotował specjalną ofertę na powrót Ligi Mistrzów. Dzięki niej można otrzymać nawet 100 złotych na grę. Jakie są warunki?

Przede wszystkim oferta skierowana jest dla wszystkich klientów, również tych, którzy już wcześniej grali u tego bukmachera. Aby z niej skorzystać należy w pierwszym etapie potwierdzić chęć udziału w promocji poprzez kliknięcie w przycisk “weź udział” na stronie STS. W drugim kroku należy dokonać depozytu w dowolnej wysokości, a następnie zawrzeć kupon AKO z konta depozytowego za minimum 30 złotych z przynajmniej jednym zdarzeniem z oferty przedmeczowej Ligi Mistrzów lub Ligi Europy. Należy również pamiętać, że całkowity kurs takiego kuponu musi wynosić minimum 1.85.

Po spełnieniu tych warunków klient uzyska bonus w kwocie stanowiącej równowartość 50% wpłaconego depozytu. STS zastrzega jednak, że maksymalna kwota bonusu wynosi 100 złotych.

Kurs 20.00 ma Barcelonę i PSG w Superbet

Największym hitem 1/8 finału Ligi Mistrzów jest bez wątpienia pojedynek Barcelony i Paris Saint-Germain. Pierwsze spotkanie rozegrane zostanie już we wtorek na Camp Nou. W Superbet zakłady bukmacherskie na zwycięstwo Barcy lub PSG można zagrać po niesamowicie wysokim kursie 20.00. Jakie trzeba spełnić warunki, aby skorzystać z tego oferty?

Promocja jest skierowana do nowych klientów, którzy po zarejestrowaniu konta dokonają depozytu o minimalnej wartości 50 złotych. Po spełnieniu tego warunku należy zagrać pierwszy zakład na wygraną Barcelony lub PSG za stawkę nieprzekraczającą 10 złotych. W przypadku trafienia zakładu na konto gracza trafi nie tylko wygrana z kuponu, ale także dodatkowy bonus w postaci wygranej z kursem 20.00.

Jak to będzie dokładnie wyglądać? Przy stawce kuponu 10 złotych i kursie 2.40 Twoja normalna wygrana wyniesie 21,28. W tym przypadku kwota bonusu wyniesie 200 zł (kurs 20.00 x 10 zł) – 21,28 zł (Twoja wygrana) = 178,80 zł.

Dodatkowy bonus 40 zł za pierwszy depozyt w Fortunie

Ciekawą propozycję dla nowych klientów, ale także tych, którzy już wcześniej zarejestrowali konto, ale nie dokonali jeszcze depozytu, przygotowała Fortuna zakłady bukmacherskie. Jeden z największych polskich bukmacherów oferuje dodatkowy bonus za pierwszą wpłatę. Klienci, którzy w dniach 16-17 lutego dokonają pierwszego depozytu w wysokości minimum 40 złotych otrzymają dodatkowy bonus w wysokości 40 złotych w punktach FKP. To łatwy sposób na otrzymanie na start dodatkowych środków na grę.

Typuj Ligę Mistrzów bez ryzyka w BETFAN

BETFAN zakłady bukmacherskie z okazji pierwszych spotkań 1/8 finału Ligi Mistrzów przygotowały promocję polegającą na swego rodzaju ubezpieczeniu zakładu. Bukmacher jest gotowy zwrócić stawkę postawionego na mecze Ligi Mistrzów zakładu, jeżeli jedno z typów okaże się nietrafiony. Przedstawiamy warunki.

Aby wziąć udział w promocji należy w dniu 16 lutego (wtorek) postawić zakład za stawkę 49 lub 99 złotych obejmujący cztery zdarzenia z oferty przedmeczowej Ligi Mistrzów (1×2). Należy jednak pamiętać, że na kuponie muszą się znaleźć tylko mecze rozgrywane w dniach 16-17 lutego. Jeżeli jedno zdarzenie okaże się nietrafione, bukmacher dokona zwrotu stawki na konto bonusowe.

Przed wypłatą uzyskanych w ten sposób środków bonusowych należy dokonać jednokrotnego obrotu kwotą bonusu na kuponie z kursem całkowitym min. 3.80 i obejmującym co najmniej trzy zdarzenia. Czas na obrót wynosi 72 godziny.

ForBET z MaxiZyskiem na Ligę Mistrzów

Jedną z podstawowych ofert forBET zakłady bukmacherskie na tego typu okazje jest MaxiZysk. Na czym polega ona w tym przypadku? Do pierwszej wpłaty dokonanej we wtorek (16 lutego) do godz. 23:59 bukmacher doda dwukrotny mnożnik zysku, który można wykorzystać na zakłady przedmeczowe oraz na żywo z oferty Ligi Mistrzów i/lub Ligi Europy.

Jak przebiega proces skorzystania z promocji? Na początku należy dokonać depozytu w wysokości minimum 20 złotych, wybrać z listy na kuponie MaxiZysk LM i LE, a następnie zagrać kupon z minimum trzema zdarzeniami z oferty na Ligę Mistrzów/Ligę Europy (kurs pojedynczego zdarzenia na kuponie musi wynosić 1.40). W przypadku wygranej zysk zostanie podwojony.

Z mnożnika można skorzystać dla kwoty do maksymalnie 200 złotych, czyli za depozyt powyżej 200 złotych użytkownik otrzyma MaxiZysk dla kwoty 200 złotych. Maksymalna wygrana na kuponie z mnożnikiem MaxiZysk to 2279 złotych.

Europejskie puchary bez ryzyka w eWINNER

Ciekawą propozycję na zbliżające się spotkania europejskich pucharów przygotował również eWINNER zakłady bukmacherskie. W promocji obowiązującej od 16 do 18 lutego może zagrać trzy kupony, które zostaną objęte swego rodzaju ubezpieczeniem. Stawka takich kuponów musi wynosić 49, 99 i 199 złotych. Na każdym takim kuponie muszą znajdować się minimum trzy zdarzenia wyłącznie z oferty na Ligę Mistrzów i Ligi Europy. Co ważne kurs minimalny takich kuponów nie jest określony.

Jeżeli dany kupon okaże się przegrany eWINNER dokona zwrotu stawki na konto bonusowe. Przed ich późniejszą wypłatą należy dokonać czterokrotnego obrotu na kuponie/kuponach z minimum trzema zdarzeniami o pojedynczym kursie zdarzenia minimum 1.20. Należy jednak pamiętać, że czas na obrót bonusem wynosi tylko 72 godziny.

Kursy na najbliższe mecze Ligi Mistrzów

20:00 16. lutego 2021 FC Barcelona Paris Saint-Germain 1.86 4.15 4.35 20:00 16. lutego 2021 RB Lipsk Liverpool FC 3.10 3.65 2.40 20:00 17. lutego 2021 Sevilla FC Borussia Dortmund 2.40 3.45 3.10 20:00 17. lutego 2021 FC Porto Juventus Turyn 4.15 3.20 2.10 20:00 23. lutego 2021 Atletico Madryt Chelsea 2.65 3.20 3.00 20:00 23. lutego 2021 Lazio Rzym Bayern Monachium 5.20 4.50 1.65 20:00 24. lutego 2021 Borussia M’gladbach Manchester City 7.25 5.10 1.42 20:00 24. lutego 2021 Atalanta Real Madryt 2.65 3.80 2.55 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 16. lutego 2021 16:53 .