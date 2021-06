Już dzisiaj reprezentacja Polski w towarzyskim meczu zmierzy się we Wrocławiu z Rosją. Dla Biało-czerwonych to jeden ze sprawdzianów przed Euro 2020. Bukmacher STS, który jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski, z okazji meczu przygotował specjalną promocję, w której do zgarnięcia jest nawet 30 tysięcy złotych.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Polska – Rosja: 30 tysięcy złotych do podziału w STS

Do pierwszego spotkania na Euro 2020 pozostało coraz mniej czasu. Wszyscy finaliści Mistrzostw Europy przygotowują się już do najważniejszej w tym roku imprezy piłkarskiej rozgrywając między innymi towarzyskie spotkania. Jedno z nich rozegrane zostanie we wtorek we Wrocławiu. Biało-czerwoni zmierzą się w nim z Rosją.

STS zakłady bukmacherskie przygotowały specjalną ofertę na ten mecz, dzięki której można wygrać nawet 30 tysięcy złotych. Taka kwota zostanie podzielona pomiędzy osoby, które spełnią warunki promocji i poprawnie wytypują dokładny wynik meczu Polska – Rosja. Aby wziąć udział w promocji i mieć szansę na udział w podziale puli należy wykonać kilka kroków.

Zaloguj się na swoim koncie w STS i zapisz się do akcji klikając: Weź udział Zagraj za minimum 15 złotych kupon SOLO lub AKO, na którym znajdzie się zakład na dokładny wynik meczu Polska – Rosja z oferty przedmeczowej. Poczekaj na rozstrzygnięcie, a jeżeli twój typ okaże się trafiony – zgarnij swoją wygraną i weź udział w podziale 30 tysięcy złotych

Kwota 30 tysięcy złotych zostanie podzielona równo na wszystkie kupony, które spełnią warunki promocje. Ewentualna wygrana trafi na konto bonusowe.

Powyższa oferta to dodatkowy element akcji “Wygraj Euro”, która w poniedziałek wystartowała w STS. W jej puli znajduje się 1 500 000 złotych. Wszystko, co musisz zrobić, aby wziąć w niej udział to zgłosić chęć uczestnictwa, a następnie realizować pojawiające się każdego dnia zadania. W podziale puli udział wezmą osoby, które zrealizują 17 z 25 zaplanowanych zadań. Co ważne, do akcji można przystąpić w każdej chwili.

Pakiet Powitalny do 1500zł. Zakład bez ryzyka do 230zł! Największy polski bukmacher Zagraj legalnie w STS Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.