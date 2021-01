Od 18 stycznia reprezentacja Polski pozostaje bez selekcjonera. Polski Związek Piłki Nożnej podjął niespodziewaną decyzję o zwolnieniu Jerzego Brzęczka z zajmowanego stanowiska. Na nazwisko nowego szkoleniowca Biało-czerwonych będziemy musieli jednak jeszcze poczekać. Jednym z najważniejszych pytań jest jego narodowość. Sprawdź na co stawiają bukmacherzy.

Jerzy Brzęczek funkcję selekcjonera reprezentacji Polski sprawował od lipca 2018 roku. W drugiej połowie ubiegłego roku, po słabych występach zespołu, pojawiły się głosy domagające się zwolnienia szkoleniowca. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek taką możliwość jednak wykluczał, twierdząc, że wszystkie postawione przed trenerem cele zostały spełnione i nie ma powodu, aby dokonywać takiej zmiany. Dlatego też poniedziałkowy komunikat o jego zwolnieniu jest ogromnym zaskoczeniem.

Nazwiska nowego selekcjonera, który poprowadzi drużynę na Euro 2020, na razie nie poznaliśmy. Niewykluczone, że więcej w tej kwestii dowiemy się w najbliższy czwartek. Wówczas ma odbyć się konferencja prasowa z udziałem prezesa PZPN. Tymczasem na trenerskiej giełdzie pojawiają się już pierwsze nazwiska potencjalnych następców. Są to przede wszystkim zagraniczne kandydatury.

Czy jest szansa na to, aby kolejnym selekcjonerem był Polak? Zdaniem Fortuna zakłady bukmacherskie jest to mało prawdopodobne. Aktualny kurs na to, że tak się stanie wynosi 3.15, podczas gdy kurs na zagranicznego szkoleniowca to 1.30.

Następca Jerzego Brzęczka na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski Kolejny selekcjoner reprezentacji Polski będzie Polakiem? Fortuna 3.15 Tak 1.30 Nie Przejdź na stronę Fortuny Kursy aktualne na 18.01.2021 13:30. Mogą ulec zmianie