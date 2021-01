Oficjalnie: Jerzy Brzęczek nie jest już selekcjonerem!

Jak poinformował PZPN, Jerzy Brzęczek nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski. Zbigniew Boniek zwołał na czwartek konferencję, gdzie odpowie na pytania związane ze zmianą na stanowisku pierwszego trenera kadry.

Jak dowiedział się nieoficjalnie Goal.pl, w niedzielę doszło do spotkania pomiędzy Jerzym Brzęczkiem a Zbigniewem Bońkiem. Panowie pokłócili się, na skutek czego doszło do zwolnienia selekcjonera. Były trener Wisły Płock jest rozgoryczony i zdziwiony, bo pod koniec stycznia miał przedstawić swój finalny koncept reprezentacji przed nadchodzącym EURO. Zapytaliśmy również o sprawę rzecznika PZPN Jakuba Kwiatkowskiego. Chcieliśmy ustalić, czy w czwartek na pewno poznamy nazwisko nowego selekcjonera i czy będzie to trener z Polski czy zagraniczny. Otrzymaliśmy krótką odpowiedź, że w czwartek będzie więcej informacji, a do tego czasu nie pojawią się nowe konkrety ze strony PZPN.

Tego chyba nikt się nie spodziewał. Polski Związek Piłki Nożnej poinformował w poniedziałek, że Jerzy Brzęczek przestał pełnić funkcję selekcjonera.



“Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że z dniem 18 stycznia 2021 roku selekcjoner Jerzy Brzęczek przestał pełnić obowiązki selekcjonera reprezentacji Polski. – Chciałbym podziękować trenerowi Brzęczkowi za dotychczasową pracę z naszą kadrą narodową – powiedział prezes PZPN, Zbigniew Boniek. W czwartek, 21 stycznia 2021 o godzinie 15:00 (po posiedzeniu zarządu PZPN), odbędzie się konferencja prasowa online z udziałem prezesa Zbigniewa Bońka” – brzmi oficjalne oświadczenie związku.



Jerzy Brzęczek pełnił funkcję selekcjonera od 12 lipca 2018 roku. Przez dwa i pół roku zdołał zakwalifikować się z Biało-czerwonymi na nadchodzące mistrzostwa Europy. W eliminacjach Polacy okazali się lepsi od Austrii, Macedonii Północnej, Słowenii, Izraela i Łotwy.

Teraz reprezentacja przygotowuje się do pierwszych meczów eliminacji do mistrzostw świata, a także nadchodzących mistrzostw Europy. Do obu tych turniejów Biało-czerwoni podejdą z nowym selekcjonerem u sterów.

Łącznie Jerzy Brzęczek poprowadził kadrę narodową 24-krotnie. Wygrał 12 z nich, pięć zremisował i siedem przegrał. Pod jego wodzą reprezentacja zdobywała średnio 1,71 punktu na mecz.