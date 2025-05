Wieczysta w tarapatach. Mecz z Wisłą Puławy szansą na rehabilitację

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Pesek

Awans wymyka się z rąk. Wieczysta potrzebuje zwycięstw

Wieczysta Kraków jeszcze do niedawna była pewniakiem do bezpośredniego awansu do Betclic 1. Ligi. Ostatnie tygodnie to jednak załamanie formy, co doprowadziło do trzęsienia ziemi w klubie, czyli zmiany trenera. Sławomir Peszko stracił pracę, a tymczasowo do końca sezonu jego obowiązki przejął Rafał Jędrszczyk. Pod wodzą nowego szkoleniowca drużyna z Krakowa zagrała jak dotąd jeden mecz ze Skrą Częstochowa, który zakończył się porażką (0:1).

Z kolei poprzednio Wieczysta zremisowała ze Świtem Szczecin (2:2) oraz wygrała z GKS-em Jastrzębie (1:0). Natomiast wcześniej doznali dwóch porażek z rzędu z Podbeskidziem Bielsko-Biała (2:3) i Pogonią Grodzisk Mazowiecki (1:2). Sytuacja w tabeli nie jest jeszcze dramatyczna, bowiem strata do drugiej w lidze Polonii Bytom wynosi tylko 3 punkty, lecz jeśli marzą o bezpośrednim awansie, to w sobotę muszą zdobyć komplet punktów.

Wisła Puławy walczy o utrzymanie, perspektywy są duże

Bezkompromisowa jest Wisła Puławy grając na wyjazdach. Albo biorą wszystko, albo wychodzą z niczym. Ostatnie pięć spotkań w delegacjach to naprzemienne porażki i zwycięstwa. Komplet punktów zdobywali w starciach ze Świtem Szczecin (4:2) i Olimpią Elbląg (1:0), zaś porażkami kończyły się mecze z Polonią bytom (0:4), Podbeskidziem (1:2) i KKS-em Kalisz (0:3).

W końcówce sezonu mimo słabszej formy wciąż mają szanse na utrzymanie w Betclic 2. Lidze. Aktualnie zajmują 14. miejsce, więc na ten moment musieliby grać w barażach o utrzymanie. Przewaga nad strefą spadkową wynosi jeden punkt, lecz nie dużo tracą do bezpiecznego miejsca, ponieważ ich strata wynosi jedynie 3 punkty.

Mecze drużyny Wieczysta Kraków Radunia Stężyca 0 Wieczysta Kraków 0 Skra Częstochowa 1 Wieczysta Kraków 0 Wieczysta Kraków 2 Świt Szczecin 2 GKS Jastrzębie 0 Wieczysta Kraków 1 Wieczysta Kraków 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 Mecze drużyny Wisła Puławy Polonia Bytom 4 Wisła Puławy 0 Wisła Puławy 0 Radunia Stężyca 0 Wisła Puławy 1 Skra Częstochowa 0 Świt Szczecin 2 Wisła Puławy 4 Wisła Puławy 1 GKS Jastrzębie 4

Powtórzyć mecz z jesieni – taki cel ma Wieczysta

Pierwsze spotkanie, które odbyło się w rundzie jesiennej, zakończyło się zwycięstwem Wieczystej Kraków (2:0). Na listę strzelców wpisali się Manuel Torres oraz Roman Goku. Warto wspomnieć, że jak dotąd było to jedyne bezpośrednie spotkanie obu drużyn.

Dawid z Goliatem, czyli Wisła Puławy bez szans

Betclic ani trochę nie wierzy w to, że Wisła Puławy może wygrać mecz z Wieczystą Kraków. Dowodem na to jest fakt, że wygraną gości oszacowali z kursem aż 30.0! Z kolei współczynnik na zwycięstwo gospodarzy wynosi jedynie 1.04. Remis oszacowano z kursem 10.

Wynik Operator Kurs Wieczysta Kraków 1.04 Remis 10 Wisła Puławy 30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 maja 2025 07:07 .