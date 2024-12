TVP z nowymi prawami do imprez piłkarskich. Duże turnieje

fot. ZUMA Press Inc / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Nina Patalon i Adam Majewski

TVP pozyskała prawa do Euro U21 i Euro 2025 kobiet

2025 rok upłynie pod znakiem głównie emocji w ligach piłkarskich i europejskich pucharach. W przyszłym roku odbędą się też spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Tymczasem przedstawiciele TVP poinformowali właśnie o pozyskaniu nowych praw telewizyjnych.

Dar z niebios dla polskiej piłki

“Telewizja Polska pozyskała wyłączne prawa do transmisji piłkarskich mistrzostw Europy kobiet w 2025 roku oraz mistrzostw Europy piłkarzy do lat 21, które odbędą się w 2025 i 2027 roku. To znakomite wieści dla kibiców Biało-czerwonych, którzy bez dodatkowych opłat będą mogli przeżywać emocje związane z meczami drużyn Niny Patalon i Adama Majewskiego” – brzmi wiadomość opublikowana na stronie internetowej TVPSport.pl.

Polskie piłkarski wezmą udziałem w imprezie, która potrwa od 2 do 27 lipca. Biało-czerwone będą w trakcie Euro 2025 rywalizować kolejno z: Niemkami, Dunkami i Szwedkami. Tymczasem w czerwcu w trakcie MME udział wezmą podopieczni Adama Majewskiego. Młodzi polscy zawodnicy zmierzą się kolejno z: Gruzją, Portugalią i Francją. Spotkania odbędą się 11., 14. oraz 17. czerwca. 25 edycja mistrzostw Europy do lat 21 odbędzie się na Słowacki. W turnieju weźmie udział 16 drużyn, które będą rywalizować na ośmiu arenach.

