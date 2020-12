TOP11 piłkarzy, którzy mogą zostać gwiazdami na Euro

2021 rok upłynie pod znakiem Mistrzostw Europy. Tymczasem istnieje duża grupa zawodników młodych, którzy są już przygotowani na to, aby zaistnieć na arenie międzynarodowej. W klubach poszczególni piłkarze pokazali niejednokrotnie, do czego są zdolni. W związku z tym można przypuszczać, że dorośli już do tego, aby wykonać kolejny krok w swojej piłkarskiej karierze. Postanowiliśmy przedstawić Wam TOP11 zawodników, którzy naszym zdaniem mogą błyszczeć na Euro.

Kto zostanie gwiazdą Mistrzostw Europy?

Wzięliśmy pod lupę piłkarzy, którzy mogą błyszczeć na Euro 2020 + 1

Wśród naszych kandydatów TOP11 do bycia gwiazdą Mistrzostw Europy są głównie młodzi zawodnicy. Niemniej nie brakuje też doświadczonych piłkarzy, dla których sukces na najbliższym kontynentalnym turnieju może być ostatnią szansą do osiągnięcia czegoś ważnego z reprezentacją

11. BENJAMIN PAVARD (FRANCJA)

Prawemu defensorowi trudno przebić się do grona największych gwiazd w reprezentacji. Tym bardziej że Didier Deschamps ma do swojej dyspozycji między innymi takich piłkarzy jak: Antoine Griezmann, Paul Pogba, Kylian Mbappe, czy Olivier Giroud. W każdym razie Benjamin Pavard powoli zaczyna odciskać swoje piętno na grze swojej drużyny. Chociaż w Bundeslidze ostatnio francuski defensor został przyćmiony przez Alphonso Daviesa, to niewykluczone, że latem przyszłego roku będzie jedną z kluczowych postaci Trójkolorowych na Euro. Wyróżnia się spokojem w grze i opanowaniem. Benjamin Pavard, chociaż odpowiada za defensywę, to potrafi ukłuć w ataku. 24-latek w 31 spotkaniach w reprezentacji strzelił dwa gole. Celem reprezentacji Francji jest powtórzenie wyczynu Hiszpanów, którzy po triumfie na mundialu byli w stanie wygrać turniej na Starym Kontynencie. Trójkolorowi też chcą podążyć tym szlakiem, a pomóc w tym ma właśnie Pavard.

10. ROBERT LEWANDOWSKI (POLSKA)

Polski napastnik jest co prawda już dawno po 30 urodzinach, ale wiek nie przeszkadza piłkarzowi Bayernu Monachium w prezentowaniu wybornych umiejętności. Niedawno Robert Lewandowski został wybrany Najlepszym Piłkarzem 2020 roku według FIFA. Wcześniej był wyróżniony w plebiscytach Goal.com, czy FourFourTwo. W klubowych rozgrywkach wygrał wszystko, co było do wygrania. Kolejnym krokiem mogłoby być osiągnięcie spektakularnego sukcesu z reprezentacją. Okazja będzie możliwa już za kilka miesięcy. Zadanie przed Biało-czerwonymi nie będzie łatwe. Na drodze podopiecznych Jerzego Brzeczka już w grupie staną między innymi Hiszpanie, czy Szwedzi. W każdym razie Lewy ma być lokatą ubezpieczeniową polskiej ekipy. Musiał się zatem znaleźć w naszym TOP11.

9. DEJAN KULUSEVSKI (SZWECJA)

20-latek urodzony w Sztokholmie będzie jednym z rywali reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy. Chociaż w swoim piłkarskim CV zawodnik legitymuje się bilansem zaledwie ośmiu meczów w reprezentacji Szwecji, to jednak kibice Trzech Koron dużo sobie obiecują po grze piłkarza Juventusu FC. Dejan Kulusevski cały czas się rozwija, a występy w jednym zespole z Cristiano Ronaldo z pewnością procentują każdego dnia. Jak na razie w koszulce Starej Damy zaliczył 16 meczów, notując w nich trzy trafienia i jedną asystę. Co prawda gra na innej pozycji niż Zlatan Ibrahimović. Niemniej też potrafi wziąć ciężar gry na swoje barki.

8. SERGE GNABRY (NIEMCY)

Od momentu, gdy zawodnik rozstał się z Arsenalem FC, to wciąż staje się coraz lepszy. Bronił już barw Werderu Brema i TSG 1899 Hoffenheim, ale w Bayernie Monachium zaliczył największy progres swojej formy. Uwzględniając aktualną kampanię Serge Gnabry, rozegrał łącznie 19 meczów, strzelając w nich cztery gole. Ponadto piłkarz zaliczył też dwie asysty. W reprezentacji Niemiec zadebiutował w 2016 roku, zdobywając trzy bramki w starciu przeciwko San Marino. Serge Gnabry był pierwszym zawodnikiem w reprezentacji Niemiec, który w debiucie skompletował hat-tricka od czasu Dietera Muellera w 1976 roku. Jak dotąd w drużynie narodowej wystąpił w 17 meczach, notując w nich 14 trafień. Piłkarz Bayernu ma być kluczową postacią Die Mannschaft, która będzie miała cel, aby zrehabilitować się za nieudany mundial w Rosji.

7. FRENKIE DE JONG (HOLANDIA)

Holender światu przedstawił się tak naprawdę w sezonie 2018/2019, gdy AFC Ajax olśnił swoją grą wszystkich w Lidze Mistrzów. Holenderski team odpadł z rozgrywek dopiero po dwumeczu z Tottenhamem Hotspur. Środkowy pomocnik to kluczowa postać młodego i pełnego życia zespołu Oranje, który oparty jest na takich zawodnikach jak: Virgil Van Dijk, czy Matthijs De Ligt. Frenkie De Jong wyróżnia się świetnymi umiejętnościami technicznymi i wizją gry. W szeregach FC Barcelony postrzegany jest jako następca Sergio Busquetsa.

6. EDEN HAZARD (BELGIA)

W przeciwieństwie do większości piłkarzy w zestawieniu TOP11 Belg jest przedstawicielem starszych zawodników. W styczniu skończy 30 lat. Niemniej nie może pochwalić się żadnym trofeum wywalczonym z reprezentacją Belgii. W związku z tym, że Czerwone Diabły uchodzą za jednego z faworytów do końcowego triumfu na Euro, to niewykluczone, że przyczyni się do tego zawodnik Real Madryt. Eden Hazard w drużynie narodowej zaliczył już 106 występów, w których strzelił 32 gole. Na wielkich imprezach zaliczył 16 meczów, w których strzelił tylko cztery gole. Jeśli Belgowie nie osiągną na Mistrzostwach Europy sukcesu, kto wie, czy zawodnika nie dotknie syndrom Lionela Messiego, który oprócz z wicemistrzostwa świata z reprezentacją Argentyny nie osiągnął nic znaczącego z drużyną narodową.

5. DAYOT UPAMECANO (FRANCJA)

Francuski obrońca aktualnie broni barw RB Lipsk. Bardzo realny scenariusz zakłada, że wkrótce ulegnie to jednak zmianie, bo piłkarz znajduje się na celowniku przynajmniej kilku klubów. Dayot Upamcano jest postrzegany za zawodnika skałę, którego trudno minąć przez rywali. 22-latek wyceniany jest na 60 milionów euro. Niewykluczone, że piłkarz wkrótce stanie się kolegą klubowym Roberta Lewandowskiego. Właśnie Bayern Monachium jest zainteresowany pozyskaniem trzykrotnego reprezentanta Francji. Ostatnie miesiące są w wykonaniu piłkarza bardzo dobre. W trakcie trwającej kampanii wystąpił łącznie w 19 meczach, notując w nich jedno trafienie. Stąd realna szansa, że piłkarz może być kluczową postacią na zbliżającym się Euro.

4. TIMO WERNER (NIEMCY)

Napastnik Chelsea FC w szeregach The Blues miał wypełnić pustkę, która pojawiła się w momencie, gdy z tym klubem na rzecz Realu Madryt rozstał się Eden Hazard. Na razie trudno jednoznacznie stwierdzić, aby udało się to Timowi Wernerowi. Nie brakuje głosów, że Niemiec w londyńskiej ekipie rozczarowuje. W każdym razie w reprezentacji swojego kraju jego bilans nie jest zły, bo 15 goli w 35 spotkaniach robi wrażenie. W związku z tym mówi się, że Werner ma potencjał na to, aby być następcą Miroslava Klose. Mając na uwadze, że w drużynie Die Mannschaft zawodnik może liczyć na podania od Kaia Havertza, czy Serge’a Gnabry’ego, to strach się bać.

3. KAI HAVERTZ (NIEMCY)

W trakcie ostatniej sesji transferowej zawodnik trafił z Bayeru Leverkusen do Chelsea FC. Ofensywny pomocnik urodzony w Akwizgranie ma za sobą udany sezon, który zaowocował transferem z Bundesligi do Premier League. W szeregach The Blues piłkarz wystąpił jak na razie w 18 spotkaniach, notując w nich cztery trafienia. 21-latek w reprezentacji Niemiec zagrał z kolei w 10 meczach, ale ma potencjał, aby być jedną z pierwszoplanowych postaci w ekipie Joachima Loewa. W drużynie narodowej co prawda zdobył tylko dwie bramki, ale ma aż sześć asyst. Swoją grą w pewnym sensie przypominać może Mesuta Oezila. Chociaż nie brakuje porównań tego zawodnika także do Michaela Ballacka. Fakt ten sprawia, że mamy do czynienia z wyjątkowym talentem. Kai Havertz to bez wątpienia przyszłość reprezentacji Niemiec, więc jego obecność w TOP11 nie może być zaskoczeniem.

2. JADON SANCHO (ANGLIA)

Chociaż Jadon Sancho jest przez wielu krytykowany w trwającym sezonie, to jednak jest to zawodnik, który jest równie efektywny, jak Lionel Messi, a także równie kreatywny Kevin De Bruyne. Występuje w zespole z nastawieniem ofensywnym. Co prawda reprezentacyjny bilans zawodnika nie powala na kolana, bo to 18 meczów i trzy gole. Z pewnością nie osiągnął jeszcze szczytu swojej formy, ale według wielu ekspertów może mieć to miejsce właśnie na Euro, gdzie Anglia ma być jednym z faworytów do końcowego triumfu. W trakcie trwającej kampanii wystąpił łącznie w 18 spotkaniach, w których strzelił cztery gole, zdobywając również dziewięć bramek. Transfermarkt.de wycenia piłkarza na 100 milionów euro. Nie milkną wciąż spekulacje o jego przyszłości, a najczęściej mówi się o tym, że jego kolejnym klubem będzie Manchester United. Dla niektórych umieszczenie tego piłkarza w TOP11 może być nieuzasadnione, ale my wciąż wierzymy w tego piłkarza.

1. MARCUS RASHFORD (ANGLIA)

23-latek urodzony w Manchesterze ma na swoim koncie 39 rozegranych meczów w drużynie narodowej, w których strzelił 11 goli. W trakcie trwającej kampanii Marcus Rashford wystąpił natomiast w 21 spotkaniach, notując w nich 12 trafień. W eliminacjach do przyszłorocznego Euro rozegrał sześć meczów, w których zanotował trzy trafienia i trzy asysty. Mając na uwadze to, że Synowie Albionu wyróżniają się ofensywną grą, to niewybaczalnym błędem byłoby pominięcie napastnika Manchesteru United w naszym zestawieniu TOP11. Ma potencjał na supergwiazdę.