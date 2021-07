Fani futbolu mogą spać spokojnie. Za nami mistrzostwa Europy, natomiast do regularnej gry powoli wraca piłka klubowa. Co więcej, dzień przed oficjalną ceremonią otwarcia letnich igrzysk olimpijskich w Tokio 2020, właśnie wystartowały zmagania piłkarskie. Bez wątpienia w najciekawszym pojedynkiem 1. kolejki fazy grupowej będzie mecz Brazylii z Niemcami.

Brazylia i Niemcy to finaliści poprzednich igrzysk olimpijskich

W obu reprezentacjach zobaczymy młode gwiazdy, ale w kadrze Kanarków znalazł się też doświadczony Daniel Alves

Start pojedynku zaplanowany jest na czwartkowe po południe

Brazylia – Niemcy, czyli rewanż za finał z poprzednich igrzysk

W 2016 r., na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro, Brazylia zawalczyła z Niemcami o złoto w wielkim finale. Wówczas w kadrze Kanarków znalazło się kilka gwiazd. W obronie grał Marquinhos a w ataku Gabriel Jesus oraz Neymar. Z drugiej strony mogliśmy oglądać braci Bender czy Serge Gnabry’ego i Juliana Brandta.

Wówczas do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. Do końca regulaminowego czasu gry utrzymywał się wynik (1:1) po trafieniach Neymara oraz Meyera. Dogrywka również nie przyniosła rozstrzygnięcia. Dopiero w serii jedenastek podczas piątej próby pomylił się Petersen, co przeważyło o ostatecznym rezultacie i mistrzami Olimpijskimi została reprezentacja Canarinhos.

Kogo zobaczymy tym razem?

Podczas rywalizacji na igrzyskach olimpijskich w piłkarskiej drużynie narodowej może występować jedynie trzech graczy powyżej 24. roku życia.

Niemieccy gracze zagrają pod dowództwem Stefana Kuntza. Z kolei do najstarszych zawodników w kadrze należą Maximilian Arnold, Nadiem Amiri oraz Max Kruze. Należy również dodać, że w składzie znalazło się też siedmiu zawodników, którzy zdobyli złoto podczas ostatnich mistrzostw Europy U-21. Do złotej siódemki należą Niklas Dorsch, Ismail Jakobs, Arne Maier, Amos Pieper, David Raum, Anton Stach i Josha Vagnoman.

Natomiast wiele czołowych klubów z Europy zakazało swoim brazylijskim piłkarzom występu na boiskach w Tokio. Carlo Ancelotti zablokował wyjazd Viniciusa Jr. oraz Rodrygo Goesa. W międzyczasie to samo uczyniły Zenit Sankt Petersburg i Olympique Marsylia, zabraniając wyprawy do Azji Malcomowi czy Gersonowi. W konsekwencji Andre Jardine powołał w ich miejsce Gabriela Martinelli i Richarlisona, którzy otrzymali zgodę od klubów z Premier League na udział w turnieju.

Co ciekawe, fani będą mogli znów obejrzeć Daniela Alvesa w akcji. Były defensor FC Barcelony i Juventusu pełni rolę kapitana olimpijskiej reprezentacji Brazylii.

Z kim zagrają jeszcze Niemcy i Brazylia?

Obrońcy tytułu wraz z wicemistrzami olimpijskimi trafili do grupy D. Ich rywalami w kolejnych meczach będą Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Arabia Saudyjska.

Rywalizacja Brazylii z Niemcami zaplanowana jest na czwartek o godzinie 13.30 polskiego czasu. Mecz odbędzie się na Yokohama Stadium. Ostateczny wynik wciąż pozostaje zagadką. Według bukmacherów w tym starciu nie ma zdecydowanego faworyta.

