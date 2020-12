Steven Gerrard chce sprowadzić zawodnika Tottenhamu. To byłaby niespodzianka

To byłby transfer, jakiego w Szkocji od lat nie widziano. Menedżer Rangers, Steven Gerrard próbuje dopiąć swego w sprawie pozyskania zawodnika Tottenhamu Hotspur, Dele Alliego. Gracz ten miałby trafić na Ibrox w ramach wypożyczenia.

Reprezentant Anglii nie gra teraz zbyt często pod wodzą Jose Mourinho w północnym Londynie. Stąd pojawiły się spekulacje, że najlepszym wyjściem dla samego gracza byłoby wypożyczenie i regularna gra w drugiej części sezonu.

Media, na czele z The Scottish Sun, donoszą, że w grę wchodzi transfer do Szkocji. 24-latka chciałby mieć u siebie menedżer Rangers, Steven Gerrard. The Gers walczą na kilku frontach. Są liderami szkockiej Premiership, a oprócz tego awansowali do fazy pucharowej Europa League, gdzie zagrają na wiosnę z Royal Antwerp FC.

Rangers mają jednak konkurencję, gdyż o usługach Dele Alliego myśli także Carlo Ancelotti, menedżer Evertonu. Wcześniej pisano też o Angliku w kontekście Paris Saint-Germain.

Alli przegrywa walkę o skład

Wychowanek Milton Keynes Dons występuje w londyńskim klubie od 2015 roku. Przez długi czas był wiodącą postacią pierwszego zespołu. Ostatnio się to jednak zmieniło i wobec dużej konkurencji w środku pola Alli wylądował na ławce rezerwowych. W tym sezonie Premier League zawodnik pojawił się na placu gry ledwie trzy razy.

Obecna umowa Anglika z Kogutami jest ważna do lata 2022 roku. W przypadku Rangers w grę wchodziłoby tylko wypożyczenie, bo klubu nie byłoby stać na wykupienie tego zawodnika. Zwłaszcza, że zdaniem serwisu Transfermarkt wart jest on wciąż ponad 50 mln funtów.