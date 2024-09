Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

Stal Mielec zmiana trenera i wzmacnia zespół

Stal Mielec fatalnie rozpoczęła nowym sezon w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Zespół z Podkarpacia po dotychczasowych siedmiu meczach ma na koncie tylko cztery punkty i z tym dorobkiem zamyka ligową tabelę. Jedyne zwycięstwo udało odnieść się nad Piastem Gliwice przed własną publicznością, a poza tym Stal zremisowała z Widzewem Łódź.

Nikogo nie mogło więc zdziwić zwolnienie Kamila Kieresia, który kilka dni temu pożegnał się z posadą po porażce z Lechem Poznań. Szokujący może być jednak wybór nowego szkoleniowca, bowiem postawiono na Janusza Niedźwiedzia. Był trener Ruchu Chorzów również kilka dni temu stracił pracę w zespole Niebieskich, ale szybko znalazł nowego pracodawcę. Od razu zapowiedział wzmocnienia i wydaje się, że do takiego wkrótce dojdzie.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl”, blisko wypożyczenia do Stali Mielec jest piłkarz Piasta Gliwice, a mianowicie Serhij Krykun. Jakiś czas temu spekulowano, że Ukrainiec trafi do Wisły Płock, ale oferta z Ekstraklasy wydaje się dużo bardziej atrakcyjna. 27-letni skrzydłowy na poziomie PKO Ekstraklasy rozegrał 57 spotkań i zdobył w nich trzy gole i zanotował trzy asysty. Wcześniej występował w barwach Górnika Łęczna. W Betclic 1. lidze ma za to 15 goli w 81 występach.

