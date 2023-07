"Jak dotąd jest to najbardziej dochodowa operacja w rosyjskim futbolu w ciągu ostatniego półtora roku" - przekazali dziennikarze portalu "Sport-express.ru".

Sebastian Szymański kilka dni temu został ogłoszony nowym graczem Fenerbahce

Kwota transferu wyniosła 11 milionów euro plus bonusy

Teraz Dynamo Moskwa ma świętować sprzedaż Polaka

Dynamo cieszy się ze sprzedaży Szymańskiego

Sebastian Szymański ma za sobą bardzo udany sezon w Eredivisie, w trakcie którego pomógł Feyenoordowi Rotterdam w zdobyciu mistrzostwa Holandii. W tym klubie przebywał wyłącznie na zasadach wypożyczenia, co było możliwe dzięki przepisom FIFA wymierzonym w zespoły z Rosji. Feyenoord miał opcję wykupu, z której nie skorzystał. Planował natomiast kolejne wypożyczenie, które było bardzo bliskie finalizacji. Ostatecznie jednak reprezentant Polski zdecydował inaczej i podpisał kontrakt z Fenerbahce. Teraz ujawniono kulisy tej transakcji.

– Umowa obejmuje również premie (za osobiste osiągnięcia Polaka i klubu jako całości) na około 4 miliony oraz, o czym nikt jeszcze nie poinformował, procent dla Dynama od najbliższej sprzedaży. Szymański ma 24 lata, nie jest pewne, czy Fenerbahce będzie szczytem w jego karierze, więc dochody z kolejnego transferu mogą być duże. Oznacza to, że do klubu może trafić ponad 15 milionów euro – przekazali dziennikarze portalu “Sport-express.ru”.

– Jak dotąd jest to najbardziej dochodowa operacja w rosyjskim futbolu w ciągu ostatniego półtora roku. Oczywiście pomogło to, że o Szymańskiego walczyło jednocześnie Galatasaray. Doszło więc do prawdziwej licytacji, a kierownictwo Dynama umiejętnie grało w swoim interesie – dodali.

