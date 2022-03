PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Wciąż nie wiadomo, czy wystąpi Robert Lewandowski. Kapitan Biało-czerwonych zszedł z murawy z grymasem bólu na twarzy, ale sztab kadry błyskawicznie zaprzeczył, by była to kontuzja.

Robert Lewandowski odczuł skutek lądowania po strzale głową na treningu

Sztab uspokaja, że nic się nie stało, ale trudno zignorować ewidentny grymas bólu na twarzy kapitana kadry oraz błyskawiczną konsultację z lekarzem

Wydaje się, że w hierarchii zawodników Krystian Bielik mógł wyprzedzić Grzegorza Krychowiaka

Korespondencja z Glasgow

Kontuzja Roberta Lewandowskiego?

“Nic mu nie jest” – tak na pytanie, co się stało Lewandowskiemu odpisał Jakub Kwiatkowski, team manager reprezentacji. Grymas bólu był jednak wyraźny, a zaraz po nim szybka konsultacja z Jackiem Jaroszewskim, lekarzem kadry. Wszystko było następstwem treningu strzeleckiego i lądowania po dosłownie ostatnim wyskoku do “główki” w wykonaniu Lewego.

Słowa Kwiatkowskiego normalnie powinny uspokoić, jednak trudno zignorować sytuację, w której kapitan reprezentacji Polski wyraźnie źle wylądował po wyskoku. Wcześniej o ewentualnej grze Lewandowskiego w meczu ze Szkocją wypowiedział się Czesław Michniewicz, choć “wypowiedział się” to określenie nieco na wyrost. – Bierzemy pod uwagę to, by kibice, którzy tak licznie wykupili bilety, zobaczyli najlepszego piłkarza na świecie. Ale nie wiem, czy na boisku, czy na ławce.

Czesław Michniewicz odkrył karty?

O ewentualnym urazie Lewandowskiego w ogóle byśmy nie wiedzieli, gdyby nie nietypowy zabieg Czesława Michniewicza, który w całości otworzył dla mediów oficjalny trening przedmeczowy. Jeśli na jego podstawie można wyciągać daleko idące wnioski, wydaje się, że Krystian Bielik mógł wyprzedzić w hierarchii Grzegorza Krychowiaka. Piłkarze zostali podzieleni na trzy drużyny po dziewięciu zawodników z pola każda i rozegrali ze sobą trójmecz. W najmocniejszym składzie znaleźli się: Jan Bednarek, Bartosz Salamon, Kamil Glik, Matty Cash, Arkadiusz Reca, Jakub Moder, Krystian Bielik, Piotr Zieliński, Robert Lewandowski. To zestawienie, które najmocniej przypomina drużynę, jaka mogłaby stanowić wyjściową jedenastkę.

W ekipie “białych” zagrali: Tymoteusz Puchacz, Michał Helik, Tomasz Kędziora, Konrad Michalak, Sebastian Szymański, Jacek Góralski, Szymon Żurkowski, Adam Buksa i Krzysztof Piątek. “Niebieskimi” byli: Mateusz Wieteska, Marcin Kamiński, Bartosz Bereszyński, Patryk Kun, Przemysław Frankowski, Grzegorz Krychowiak, Przemysław Płacheta, Kamil Grosicki i Arkadiusz Milik.