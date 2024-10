Podolski wskazał, czego brakuje reprezentacji Polski

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Lukas Podolski twierdzi, że naszej kadrze brakuje charakteru

Reprezentacja Polski w najbliższą sobotę zmierzy się z Portugalią na PGE Narodowym w Warszawie w ramach 3. kolejki Ligi Narodów. Trzy dni później drużyna Michała Probierza zagra z Chorwacją. Biało-czerwoni pragną zrewanżować się za wrześniową porażkę (0:1) w Osijeku i z pewnością będą walczyć o pełną pulę, aby poprawić swoją sytuację w grupie Dywizji A.

Tymczasem Lukas Podolski przyznaje, że nie śledzi wielu meczów Polaków, ale uważa, że został zmarnowany potencjał zawodników w ostatnich latach. – Czasem zerknąłem jednym okiem, ale analizy taktycznej nie zrobię. Potencjał macie duży, tylko nie do końca jest wykorzystany. I tak to się kręci – oznajmił.

– Ostatni raz dobrze graliście w 2016 roku. Wtedy się czuło, że jesteście silni, że idziecie do przodu. Dziś tego charakteru trochę mi u was brakuje. U nas wszyscy mają jeden cel, każdy pracuje na to, by go osiągnąć. U was tak było osiem lat temu – dodał.

Podolski w czwartek rozegrał pożegnalny mecz w barwach FC Koln z Górnikiem Zabrze. Na RheinEnergieStadion pojawiło się 50 tysięcy fanów. 39-latek od trzech lat występuje w PKO Ekstraklasie, a jego kontrakt z zabrzańskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.