Alphonso Davies głównym celem Realu Madryt na 2025 rok

Real Madryt potrzebuje wzmocnień w defensywie. Od dłuższego czasu nie brakuje spekulacji na temat przyszłości Alphonso Daviesa. Zawodnik ma ważny kontrakt z Bayernem Monachium do końca trwającego sezonu. Tymczasem ciekawe informacje w sprawie pojawiły się w serwisie Defensa Central.

Źródło przekonuje, że władze Królewskich spokojnie podchodzą od pozyskania Daviesa. Wszystko dlatego, że piłkarz ma umowę do końca czerwca 2025 roku, więc będzie do pozyskania na zasadzie wolnego transferu już za rok. Jednocześnie piłkarz docelowo w szeregach Realu ma zastąpić Ferlanda Mendy’ego.

Ciekawe w całej sadze transferowej związanej z przyszłością Daviesa jest to, że nawet prezydent klubu Florentino Perez nie widzi nic złego w tym, że piłkarz trafi do stołecznej ekipy dopiero w przyszłym roku. Tym samym realny scenariusz zakłada, że będzie miała miejsce powtórka z sytuacji z Davidem Alabą, który trafił do hiszpańskiej ekipy z giganta Bundesligi latem 2021 roku. Chociaż kolejna szansa na sfinalizowanie transakcji nieco wcześniej będzie zimą.

Tego lata sytuacja wyglądała w ten sposób, że Real był gotowy wyłożyć na transakcję z udziałem Kanadyjczyka mniej więcej 50 milionów euro. Klub z Madrytu był z kolei gotowy na wyłożenie maksymalnie 30 milionów euro na taką transakcję.

Davies w tym sezonie wystąpił w dwóch spotkaniach. Spędził na boisku łącznie 95 minut. Rynkowa wartość 53-krotnego reprezentanta Kanady kształtuje się w wysokości 50 milionów euro.

