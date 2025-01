Newcastle celuje w transfer TOP bramkarza Premier League

Newcastle United ma plan na zimowy transfer z udziałem bramkarza. Interesującymi wieściami w tej sprawie podzielił się The Sun w kontekście byłego gracza Arsenalu.

Źródło: The Sun

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Aaron Ramsdale

Aaron Ramsdale znalazł się na radarze Newcastle United

Newcastle United może się wkrótce wzmocnić na pozycji bramkarza. Według informacji The Sun władze klubu zdiagnozowały, że potrzebne jest pozyskanie nowego golkipera. Na celowniku jest gracz, broniący aktualnie barw Southampton.

Na liście życzeń Srok znalazł się Aaron Ramsdale. 26-letni bramkarz to pięciokrotny reprezentant Anglii, który wzmocnił Świętych w sierpniu tego roku, kosztując ponad 21 milionów euro. Co prawda kontrakt zawodnika obowiązuje do 2028 roku. Nie milkną jednak doniesienia na temat przyszłości zawodnika.

Chętne na sfinalizowanie transferu z udziałem gracza ma być Newcastle, które interesowało się graczem już w momencie, gdy ten bronił barw The Gunners. Newcastle wierzy, że dzięki doświadczeniu i talentowi bramkarza drużyna mogłaby stać się bardziej konkurencyjna w Premier League, ale też na europejskiej scenie.

Na dzisiaj nie ma żadnych konkretnych wieści na temat ewentualnej oferty klubu z St. James Park w sprawie zawodnika. Najbliższe tygodnie powinny wyjaśnić dużo w tej sprawie. Ramsdale w tym sezonie wystąpił w 14 meczach. Stracił w nich 29 bramek. Z kolei w dwóch starciach zachował czyste konto. Kolejny mecz Anglik może rozegrać w niedzielę, gdy Southampton zagra ze Swansea City w trzeciej rundzie FA Cup.

