Man City uprzedzi Real Madryt. Obiecujący obrońca zmieni klub

Abdukodir Khusanov ma zamienić Lens na Manchester City

Manchester City wszystko wskazuje na to, że kolejny raz pokaże na rynku transferowym swoją siłę. Klub z Premier League według wieści FootMercato przedstawił lepsze warunki od Realu Madryt jednemu z defensorów, broniących dzisiaj barw RC Lens.

Źródło twierdzi, że klub z Etihad Stadium jest blisko sfinalizowania transferu z udziałem Abdukodira Khusanova, który ma kosztować 50 milionów euro. 20-latek jest uważany w powszechnej opinii za jedno z największych objawień w lidze francuskiej.

18-krotny reprezentant Uzbekistanu trafił do ekipy z ligi francuskiej w lipcu 2023 roku. Kosztował wówczas Lens zaledwie 100 tysięcy euro. Dzisiaj rynkowa wartość gracza jest znacznie większa. Wpływ na to mają takie mocne strony zawodnika jak boiskowa antycypacja wydarzeń czy bardzo dobre wyprowadzenie piłki. To ma wpływ na to, że Khusanov stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych defensorów na rynku transferowym.

Manchester City sezon 2024/2025

Młody defensor w tej kampanii rozegrał jak na razie 16 meczów, notując w nich jedną asystę. Jeśli transakcja z udziałem Khusanova stanie się faktem, to zawodnik może rywalizować o miejsce w składzie z takimi piłkarzami jak: Josko Gvardiol czy Manuel Akanci, czy Nathan Ake.

Angielska ekipa do ligowego grania wroci 14 stycznia. Zmierzy się wówczas w roli gościa z Brentford. Mecz zacznie się o godzinie 20:30.

