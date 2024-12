Manchester City przerwał fatalną passę. Guardiola może odetchnąć

Manchester City przystępował do meczu z Nottingham z serią siedmiu spotkań bez zwycięstwa. Podopieczni Pepa Guardioli przerwali złą passę, wygrywając w 14. kolejce Premier League (3:0).

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola w końcu szczęśliwy, Man City z pierwszym zwycięstwem od ponad miesiąca

Manchester City w końcu wrócił na zwycięską ścieżkę, wygrywając po raz pierwszy od siedmiu spotkań. Aktualni obrońcy tytułu w 14. kolejce Premier League podejmowali na Etihad Stadium będące na 6. miejscu w tabeli Nottingham Forest. Podrażnieni ostatnią porażką w hicie z Liverpoolem podopieczni Pepa Guardioli zdeklasowali rywali, pokonując ich (3:0). Na listę strzelców wpisali się Bernardo Silva, Kevin De Bruyne oraz Jeremy Doku.

Gospodarze prowadzenie w rywalizacji z Nottingham objęli już w 8. minucie. Strzał głową Kevina De Bruyne przed linią bramkową do siatki dobił Bernardo Silva. Na podwyższenie wyniku długo nie trzeba było czekać, bowiem w 31. minucie do siatki trafił asystujący przy pierwszym trafieniu pomocnik z Belgii. Ostateczny cios w 57. minucie zadał Jeremy Doku, który przeprowadził samotny rajd po podaniu Erlinga Haalanda.

Dzięki zwycięstwu z Nottingham podopieczni Pepa Guardioli awansowali na 4. miejsce w Premier League. Manchester City ma na swoim koncie aktualnie 26 punktów. Strata do Liverpoolu zmniejszyła się do 9 oczek ze względu na remis The Reds z Newcastle.

Wyniki spotkań Manchesteru City przed wygraną z Nottingham:

Liverpool 2:0 Manchester City

Manchester City 3:3 Feyenoord

Manchester City 0:4 Tottenham

Brighton 2:1 Manchester City

Sporting CP 4:1 Manchester City

Bournemouth 2:1 Manchester City

Tottenham 2:1 Manchester City

Co więcej, warto zaznaczyć, że wygrana Manchesteru City z Nottingham to pierwsze zwycięstwo od 26 października. Ostatni raz Obywatele mogli świętować triumf w starciu z Southampton. Wtedy podopieczni Pepa Guardioli wygrali ze Świętymi (1:0).