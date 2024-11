Na zdjęciu: 150 zł bonusu za typ na zwycięzcę meczu Liverpool - Real w LV BET

Nie ma wątpliwości, że mecz Liverpool – Real Madryt prezentuje się najciekawiej w rozpisce środowych spotkań Ligi Mistrzów. The Reds są najlepszą ekipą w obecnym sezonie, a Królewscy są przecież obrońcami trofeum. Na takie starcie nie trzeba dodatkowo namawiać. Faworytem bukmacherów jest Liverpool, który na Anfield Road odniósł już 8 zwycięstw na 9 meczów w sezonie 24/25.

Z drugiej strony Real Madryt przegrał tylko raz na wyjeździe, więc szykuje się bardzo wyrównane widowisko. Z tej okazji LV BET zaoferował promocyjny kurs 150.00 za typ na zwycięzcę hitu LM. Przede wszystkim należy zarejestrować się z kodem promocyjnym LV BET, aby wejść do gry o bonus. Jak to zrobić? Szczegóły przedstawiam poniżej.

Promocja bukmachera LV BET skierowana jest do nowych graczy, którzy nie posiadają jeszcze u niego konta. Jeśli chcesz wziąć w niej udział, zastosuj się do poniższych wskazówek:

zarejestruj się z kodem promocyjnym GOAL w LV BET

wpłać min. 20 zł przy pierwszym depozycie

postaw zakład za dokładnie 1 zł na zwycięzcę meczu Liverpool – Real Madryt

Uwzględniony będzie tylko typ na wygraną, a jeżeli okaże się on trafiony, LV BET rozliczy go po kursie 150.00. Co więcej, będziesz jeszcze mógł skorzystać z oferty powitalnej bukmachera.

Czy w meczu Liverpool – Real Madryt poznamy zwycięzcę?

Patryk LVbet 1.90 Liverpool wygra Zagraj

Starcie gigantów na Anfield jest jednym z najbardziej wyczekiwanych meczów przez kibiców. Liverpool odnotował komplet zwycięstw w Lidze Mistrzów, ale teraz czeka go najtrudniejsze wyzwanie. Na Merseyside pojawią się obrońcy tytułu z Realu Madryt, którzy na wyjazdach są bardzo mocni. Szykuje się zacięty mecz i wcale nie można w nim wykluczyć remisu. Zdaniem ekspertów to jednak The Reds mają większą szansę na zwycięstwo, co potwierdzają kursy bukmacherskie.

Patryk LVbet 3.80 Real Madryt wygra Zagraj

Ogrywali już włoskie i niemieckie drużyny, ale teraz przyjdzie im się zmierzyć z mistrzem Hiszpanii. Królewscy zostali pokonani u siebie przez AC Milan w poprzedniej kolejce, a Liverpool zdołał pokonać Rossonerich na początku rozgrywek. Wydaje się, że przewidywania ekspertów mają zatem sens, ale z pewnością znajdą się gracze, dla których kandydatem do wygranej będzie Real.

Warunki bonusu LV BET na zwycięzcę meczu Liverpool – Real Madryt

W przypadku prawidłowego wytypowania zwycięzcy meczu Liverpool – Real Madryt, otrzymasz 150 zł bonusu od LV BET. Bukmacher ustanowił też proste warunki obrotu, ponieważ wystarczy raz wykorzystać otrzymaną kwotę w zakładach bukmacherskich, aby móc ją wypłacić na swoje konto. Minimalny kurs kuponu za środki bonusowe powinien wynosić 1.75 lub więcej. Do tego masz aż 30 dni na spełnienie wymagań, więc zasady są bardzo przystępne dla graczy.

Użyj tego linku z tekstu, aby przenieść się na podstronę z promocją bukmachera LV BET. Możesz również wykorzystać dowolny baner powyżej, aby odszukać bonus i wziąć udział w promocji. Pamiętaj, aby dołączyć do gry przed 21:00, kiedy to rozpocznie się hitowe starcie Liverpoolu z Realem Madryt.