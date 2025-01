Legia Warszawa będzie aktywnie działać podczas zimowego okienka transferowego. Łukasz Olkowicz i Sebastian Staszewski zapowiadają, że główny cel to sprowadzenie nowego napastnika.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Feio liczy na nowego napastnika. Legia gotowa zapłacić wielką pensję

Legia Warszawa marzy o odzyskaniu mistrzowskiego tytułu. Kibice czekają już czwarty sezon, aby ich drużyna znów znalazła się na szczycie tabeli Ekstraklasy. Po rundzie jesiennej zajmuje czwarte miejsce i traci do liderującego Lecha Poznań sześć punktów. Wyjściowa pozycja nie jest korzystna, ale stratę da się oczywiście jeszcze odrobić. Problemem może okazać się natomiast gra na trzech frontach, do czego jesienią kadra Wojskowych nie była przystosowana. Otwarcie mówił o tym Goncalo Feio, krytykując pracę działaczy, którzy nie sprowadzili mu wystarczająco dużo jakościowych zawodników. Może się to zmienić zimą, gdyż Legia będzie aktywnie działała na rynku transferowym.

Przyszłości w Warszawie nie ma Jean-Pierre Nsame, który ściągany był z olbrzymimi nadziejami. Feio szybko z niego zrezygnował, a niebawem może on definitywnie opuścić stolicę Polski. Priorytetem Legii na zimowe okienko ma więc być pozyskanie nowego napastnika, który zyska status gwiazdy. Feio ma nadzieję, że do klubu trafi zawodnik o bardzo dużych umiejętnościach. Władze warszawskiej ekipy są gotowe spełnić te żądania i szykują się do wielkiego wydatku.

Dziennikarze Łukasz Olkowicz i Sebastian Staszewski potwierdzili, że Legia faktycznie w pierwszej kolejności zamierza zasilić skład nowym napastnikiem. W grę wchodzi transfer gotówkowy oraz pokaźna suma dla samego piłkarza, sięgająca nawet 50 tysięcy euro miesięcznie.