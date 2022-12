PressFocus Na zdjęciu: PZPN

Nie milkną echa afery wokół Polskiego Związku Piłki Nożnej. – CBA zatrzymało dziś na lotnisku Chopina wracającego z Kataru Andrzeja P. – podaje na Twitterze dziennikarz śledczy Piotr Nisztor.

Andrzej P. został zatrzymany przez CBA na lotnisku tuż po przylocie z Kataru

Jego firma “Sportfive” przez wiele lat współpracowała z PZPN

To kolejna osoba zatrzymana w sprawie afery przy Polskim Związku Piłki Nożnej

Ciąg dalszy afery wokół PZPN

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego na lotnisku Chopina w Warszawie zatrzymali prezesa zarządu firmy “Sportfive” Andrzeja P. 70-latek ma usłyszeć zarzuty w związku z narażeniem związku na stratę w wysokości miliona złotych.

Wcześniej w tej samej sprawie zostali zatrzymani m.in. Maciej Sawicki (zgodził się na publikację nazwiska) oraz Jakub T. Ten pierwszy to były sekretarz generalny PZPN, a ten drugi jest członkiem zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.

– CBA zatrzymało dziś na lotnisku Chopina wracającego z Kataru Andrzeja P. To dalszy ciąg zatrzymań do śledztwa Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Andrzej P. ma usłyszeć zarzuty związane z fikcyjnym zdaniem śledczych porozumieniem zawartym z PZPN i OSTTAIR, na podstawie którego ok. miliona złotych zgarnęła ta ostatnia firma – napisał na Twitterze Piotr Nisztor.

– Wcześniej zarzuty usłyszeli już Jakub T. i Maciej Sawicki. Trzecim podmiotem, który podpisał umowę było właśnie SportFive kierowane przez Andrzej P. W połowie tego roku po 25 latach wygasła umowa tej spółki na wyłączność dot. handlu prawami marketingowymi PZPN – dodał dziennikarz śledczy.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Andrzeja P. na lotnisku Chopina w Warszawie, kiedy ten wrócił z mistrzostw świata w Katarze.

