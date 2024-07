Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia wzmacnia boki obrony

Jagiellonia Białystok w czasie trwania letniego okienka transferowego jest bardzo aktywna jeśli chodzi o wzmocnienia zespołu. Przed startem eliminacji Ligi Mistrzów oraz PKO Ekstraklasy aktualni mistrzowie Polski poinformowali o podpisaniu umowy m.in. z Maksymilianem Stryjkiem oraz Mikim Villarem. Nowym napastnikiem zespołu Adriana Siemieńca został także Lamine Diaby-Fadiga.

To jednak nie jest koniec wzmocnień białostoczan, którzy mają przed startem rozgrywek 2024/25 podobne aspiracje, jak w minionej kampanii. Według Jakuba Seweryna z portalu “Sport.pl” nowym piłkarzem Jagiellonii Białystok ma zostać Tomas Silva. Jest to 24-letni prawy obrońca lub też skrzydłowy z Portugalii, który w ostatnim czasie związany był z Vizelą. Jak przekazał dziennikarz, ma on przenieść się do klubu na zasadzie transferu definitywnego.

Sliva to wychowanek młodzieżowych zespołów Sportingu Lizbona. W seniorskiej drużynie rozegrał jednak tylko jedno spotkanie, choć na poziomie najwyższej ligi portugalskiej ma ich prawie 60. W sumie zdobył w nich jednego gola i zanotował cztery asysty. W przeszłości zagrał także jedno spotkanie w reprezentacji Portugalii do lat 20. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 600 tysięcy euro.

Czytaj więcej: Nie tylko Zieliński! Inter Mediolan chce transferu kolejnego Polaka