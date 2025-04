Hutnik o przełamanie, Rekord wyskoczenie spod kreski. Ważny mecz w 2. lidze

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Hutnika Kraków

Hutnik Kraków podejmie Rekord Bielsko-Biała

W pierwszym sobotnim meczu Betclic 2. ligi Hutnik Kraków podejmie przed własną publicznością zespół Rekordu Bielsko-Biała. Piłkarze gospodarzy w tym starciu powalczą o przełamanie, bowiem po zwycięstwie przed paroma tygodniami nad zespołem Wieczystej Kraków, podopieczni trenera Macieja Musiała przegrali trzy ostatnie mecze i zdecydowanie są w słabej formie.

Doskonałą okazję do poprawienia wyników jest mecz z Rekordem Bielsko-Biała, który w tym sezonie prezentuje się dość słabo. Do tej pory piłkarze beniaminka zajmują 13. miejsce w stawce Betclic 2. ligi i są zagrożeni degradacją. Należy jednak zaznaczyć, że gdyby brać pod uwagę tylko ostatnie mecze, to bielszczanie byliby na bezpiecznej lokacie, bowiem w pięciu ostatnich starach zainkasowali w sumie dziewięć oczek.

Ostatnie mecze tych zespołów

Tak, jak już wspominałem. Hutnik Kraków w ostatnich kolejkach zanotował trzy porażki. Piłkarze spod Wawelu przed tygodniem ulegli w Grudziądzu miejscowej Olimpii 3:4 po emocjonującej końcówce. Z kolei wcześniej lepsza okazała się drużyna Zagłębia Sosnowiec oraz Chojniczanki Chojnice. W sumie w tych trzech meczach stracili oni aż 11 bramek. Ostatnie zwycięstwo Hutnika to mecz z Wieczystą Kraków, gdy udało się przed własną publicznością wygrać 1:0.

Z koeli jeśli chodzi o Rekord, to ważny odnotowania jest fakt, że sobotni goście rozgrywali swój mecz w środku tygodnia, a to może spowodować, że w starciu z faworyzowanym zespołem będą bardziej zmęczeni. Ten mecz zakończył się wynikiem 0:0, choć to gospodarze z Bielska-Białej mogli wygrać, lecz rzutu karnego nie wykorzystał Daniel Świederski. Poza tym wcześniej bielszczanie pokonali KKS Kalisz oraz zremisowali z rezerwami ŁKS-u Łódź.

Mecze drużyny Hutnik Kraków Olimpia Grudziądz 4 Hutnik Kraków 3 Hutnik Kraków 1 Zagłębie Sosnowiec 4 Chojniczanka 3 Hutnik Kraków 0 Hutnik Kraków 1 Wieczysta Kraków 0 Wisła Puławy 0 Hutnik Kraków 0 Mecze drużyny Rekord Bielsko-Biała Rekord Bielsko-Biała 0 Zagłębie II Lubin 0 Rekord Bielsko-Biała 2 KKS 1925 Kalisz 1 ŁKS Łódź II 2 Rekord Bielsko-Biała 2 Resovia 1 Rekord Bielsko-Biała 2 Rekord Bielsko-Biała 0 Polonia Bytom 0

Historia spotkań Hutnika Kraków i Rekordu Bielsko-Biała

W pierwszym meczu tych dwóch zespołów w tym sezonie padł wynik 1:0 dla Hutnika Kraków, który wygrał w Cygańskim Lesie. Poza tym zespołowy te miały okazję mierzyć się tylko towarzysko, wrześniowy mecz był jednym starciem o punkty tych ekip.

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół gospodarzy. Na zwycięstwo Hutnika Kraków zagrać można za 2.28 u bukmachera Betclic. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej na 3.45. Jeśli zaś stawiamy na trzy punkty zdobyte przez gości z Bielska-Białej to zagrać to można po kursie zbliżonym do 2.80.

Hutnik Kraków Rekord Bielsko-Biała 2.28 3.45 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 kwietnia 2025 13:13 .

